Un picante debate se dio en el programa de Pablo Duggan, sobre el uso de las taser que la derecha quiere instalar en la Argentina. Sobre todo luego de las declaraciones de Patricia Bullrich, cuando las comparó con pistolas de agua.

Este tema se convirtió en un nuevo foco de tensión entre la ex ministra de seguridad y el jefe de Gobierno que compiten por la candidatura a la presidencia.

En medio de la interna, Bullrich expresó: “Le diría a Larreta que las use, que no le pida más permiso a nadie” y fue Felipe Miguel el encargado de contestarle: ”CABA ya decidió usar las taser. En efecto hace más de dos años las compramos pero el Gobierno Nacional tiene frenada la importación desde entonces. No es un tema de decidir usarlas sino de poder importarlas”.