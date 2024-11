Tras el anuncio del último jueves, el gobierno de Javier Milei hizo efectiva este viernes la baja de la jubilación de privilegio de la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, así como la pensión que recibía como viuda del exmandatario Néstor Kirchner.

El exasesor de Mauricio Macri y la coalición de Cambiemos, Jaime Duran Barba, fue consultado por esta medida de la administración libertaria y aprovechó para cuestionar al presidente Milei.

"A mi personalmente esas cosas no me gustan. Creo que perseguir a una exmandataria no está bien. La señora, con quien no he tenido ninguna simpatía, fue presidente, es viuda de un expresidente y hay que respetar los derechos de los exmandatarios porque sirvieron al pais en su momento", dijo Durán Barba en declaraciones a FM 107.3 Re.