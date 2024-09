Después de hacer masivo su pedido a Cristina Fernández de Kirchner, el expresidente de Independiente y ahora streamer, Andrés Ducatenzeiler, volvió a hablar de la exmandataria.

"En este país no va a haber reconciliación, reestructuración, hasta que no te traigan la cabeza del que quiso matar a una mujer, de dos tiros, que fue presidenta de todos los argentinos, estés a favor o en contra", aseguró en el programa Right Now en C5N, con la conducción de Julieta Camaño.

"Soy de Cristina desde el día que la quisieron matar de dos balazos", reconoció.