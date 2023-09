De izquierda a derecha, hombres y mujeres, chicos y grandes, de todos lados salieron los reproches y los cruces contra Ramiro Marra, el candidato de Javier Milei para la Ciudad de Buenos Aires.

Con la única intención de instalarse en los medios, aunque sea con frases polémicas o dichos impresentables, Marra tiró una controvertida propuesta libertaria sobre el ajuste que pretenden implementar en caso de un posible gobierno de La Libertad Avanza.

De forma poco consistente, y apelando a frases y motivos increíbles, Marra dijo que el canal educativo e infantil público Pakapaka debe ser privatizado, alegando que promueve una visión negativa de los españoles en la historia argentina.

“Vamos a privatizar, como se privatizaron otros canales de televisión”, expresó. “Un chico una vez me dijo que en Paka Paka decían que los españoles eran los malos y los argentinos los buenos. Me parece que no. Yo soy español. Tengo pasaporte español. Mis abuelos eran españoles y yo soy español. Mis abuelos no eran malos y yo no soy malo”, sostuvo en declaraciones a la prensa.

Frente a esos dichos, los usuarios de las redes expresaron su preocupación y le salieron al cruce: