Gastón Alberdi fue como invitado a C5N y no se guardó nada a la hora de hablar, no sólo de Javier Milei sino también de su hermana Karina.

Alberdi aseguró que Milei no sólo es un trepador sino que además va eliminando los peldaños.

Pero además el sobrino pentanieto de Juan Bautista Alberdi aseguró que es justamente Karina Milei la que tiene “los destinos de nuestra Nación”.

La entrevista completa con Gastón Alberdi

El descendiente del ex presidente no se guardo nada a la hora de opinar sobre su ex amigo, que llegó a la presidencia y le soltó la mano a todos los que lo fueron ayudando.