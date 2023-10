“Terminamos casi en un cruce fuera de aire también, porque a mí me duele. Me desapareció Jorge Julio López de mi lado, para mí ningún compañero es una cifra. Que vengan a hablarlo tan alegremente por un cálculo electoral, me duele”, afirmó Myriam Bregman.

La candidata presidencial del FIT cruzó la posición negacionista del candidato libertario, que salió a discutir el número de desaparecidos durante la última Dictadura.

Además, la diputada dijo que quiere discutir el concepto de “libertad” que expresa el candidato de la ultra derecha. En ese sentido cuestionó las verdaderas intenciones del candidato, al igual que lo hizo en el debate.

En otro orden dijo que le resultó “llamativo” que Milei no hablar del caso de corrupción en la legislatura bonaerense de “chicolate”. “Mucho hablan de la casta y ahora hacen silencio”, destacó por las presuntas implicancias que pueden tener también los libertarios en el caso.