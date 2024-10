Tal como se había anticipado, y frente a las especulaciones de una posible candidatura en la provincia de Buenos Aires, la expresidenta Cristina Fernández Kirchner recorrió este martes distintos barrios vulnerables de La Matanza.

En las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, Cristina se muestra en el barrio Puerta de Hierro rodeada por un grupo de vecinos y acompañada por el cura Nicolás "Tano" Angelotti de la capilla San José.

"Me van a hacer llorar. Vine con el famoso 'Padre Tano', y digo famoso porque yo no lo conocía y los chicos me decían todas las cosas que hacía en los barrios, cómo juntaba a los pibes para ayudarlos", dijo CFK en un discurso improvisado.

Además, pidió que se organicen "para que no siga avanzando el narco como sigue avanzando en todos nuestros barrios producto de que el Estado se retira". Y también lanzó una promesa que provocó los aplausos de los presentes: “Quiero decirles que siempre voy a estar con ustedes”.