En concreto, para tener una candidatura en La Libertad Avanza no hace falta estar preparado o tener experiencia política y social, sino tener plata.

Milei confirmó las acusaciones de Blumberg, quien había afirmado que vendían candidaturas a 50.000 dólares, y lo hizo a través de un video en las redes sociales.

Bajo la excusa de que se auto financian, el líder libertario no hizo más que confirmar que para tener una candidatura en su espacio hay que invertir mucho dinero, y no hay lugar para aquellos que no tengan muchísima plata.