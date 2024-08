“Mañana iré a declarar al juicio oral que se le sigue a los autores materiales del intento de asesinato a mi persona perpetrado el 1 de septiembre del 2022. ¿De los autores intelectuales y de los financiadores?... Bien, gracias… Duermen protegidos por Comodoro Py”, escribió en su cuenta de ‘X’, Cristina Fernández de Kirchner.

De esa manera, y con la difusión de un video impactante, la expresidenta confirmó que declarará en el juicio sobre el intento de magnicidio que sufriera en 2022 y que tiene como acusados a los integrantes de "La banda de los copitos".

El juicio por el intento de asesinato comenzó el 26 de junio pasado en los tribunales federales de Comodoro Py y tiene como acusados a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.

Sin embargo Cristina Fernández volvió a cuestionar la investigación de la juez María Eugenia Capuchetti.

“De lo poco que se ha publicado sobre dicho proceso en los medios de comunicación hegemónicos (que claramente lo han invisibilizado), siempre dirigen sus crónicas a acusar a la custodia que tenía como vicepresidenta como responsable del hecho. No me extraña. La hipérbole argentina a full en toda cuestión sobre mi persona. Cuando después del atentado, leí en la tapa de Clarín “La bala que no salió, pero el fallo que si saldrá” (haciendo referencia a la “causa vialidad”), siempre pensé, que si la bala hubiera salido, ese diario habría titulado… 'Finalmente, Cristina no supo esquivar la bala'”, remarcó en su posteo.