“No sé dónde puedo ubicar a mi hija”, dijo Paula, madre un alumno, al móvil de C5N desde la puerta del Centro Educativo Nuevo Horizonte, ubicado en Matheu al 1400, en el barrio porteño de San Cristóbal porque este lunes sus autoridades anunciaron el cierre.

Datos para ver el móvil e informarse:

-Asistentes 450 alumnos, algunos con discapacidad

-Casi 100 trabajadores quedaron en la calle

-Los dueños contaron que el cierre es por problemas económicos

-Los padres y trabajadores dicen que el edificio será derribado para construir un emprendimiento inmobiliario.

-El colegio es privado pero está subvencionado por el Estado en un 60 por ciento

-En el Gobierno de la Ciudad la respuesta es de sorpresa

-No hay vacantes en escuelas de la zona

-La inscripción cerró en 2022



Los padres le reclaman al gobierno de la Ciudad que se haga cargo de la totalidad de los gastos por un año, hasta que consigan vacantes para reubicar a los niños. "No se cómo voy a llegar a mi casa y decirle a mis hijos que no tienen colegio", concluyó una de las madres, entre lágrimas.