La diputada de La Libertad Avanza, quiso involucrarse directamente en el escándalo por la detención de un diplomático ruso en un control de alcoholemia que se negó a realizar el test.

Este tema dejó mucha tela para cortar, y una de las que tomó la punta del ovillo fue la propia Pagano, quien quiso salir a dar demostraciones de moralidad innecesarias.

La diputada afirmó a través de las redes sociales que presentaría una denuncia contra los agentes de tránsito que estuvieron involucrados en el hecho, por violar la Convención de Viena respecto a la inmunidad de los diplomáticos. Haciendo oídos sordos, incluso a la postura oficial del Gobierno expresada por Patricia Bullrich.

Pero nuevamente Pagano se encontró errada en sus conceptos y fue el propio Diego Guelar, ex embajador en China, Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea, por lo que algo del tema sabe, quien la puso en su lugar respondiendo su mensaje por esa misma vía.

“Querida Marcela estás equivocada. No se ha violado en nada la Convención de Viena”, aseveró el ex embajador argentino en EEUU y China. Luego sentenció: "Te sugiero que no hagas ninguna denuncia penal contra las autoridades de CABA”.

Obvio que Pagano no iba a quedarse callada y respondió de todas maneras, aunque sin un solo argumento.