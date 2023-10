Estela de Carlotto confirmó que, si bien "por un tema de salud” no pudo ir hasta Santiago del Estero al primer reound del debate presidencial, sí estará el domingo que viene.

Respecto del cuestionamiento de Javier Milei del número de desaparecidos, la titular de Abuelas indicó: "No que no me asombre. Me nace más todavía la realidad de qué clase de gente es esta que quiere ser Gobierno para destruir el país directamente. Es gente que viene a denigrar, destruir, qué gente despreciable.

En diálogo con El Destape dijo que “los que lo escucharon esperemos que los repudien. Y los jóvenes que los siguen, que tengan mucho cuidado porque están engañados para después transformar la Argentina en un páramo”