A pesar de que Javier Milei no se animó a ir a una interna libertaria con Carlos Maslatón, tal vez por miedo a darse cuenta de que su hegemonía no era tal, lo cierto es que el abogado y especialista en inversiones dejó en claro que no está para ser asesor de nadie.

Si bien qún continúa con sus aspiraciones a participar de la político Maslatón dejó en claro que está para ser Presidente o nada.