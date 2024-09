Después de estar varios meses fuera de los medios, Viviana Canosa regresó este sábado al aire de Radio Rivadavia, donde en su primera emisión realizó un editorial titulado "Libertad de expresión".

Canosa no tuvo filtros y denunció públicamente que el presidente al asegurar que el libertario intervino para que la despidieran de dos de sus trabajos. "Me quede sin laburo cuando ganó Milei", remarcó.

“Este es un gobierno que le tiene pánico a la libertad de expresión. Yo pasé de ser una ‘periodista amiga’ a que pidan mi cabeza en La Nación+ y El Observador. El presidente me dejó sin radio y sin televisión. El mismo tipo que tiempo atrás me había pedido de muy buena manera que le presente el libro. Yo de todo corazón lo hice. Al poco tiempo me enteré que era un plagio”, amplió en su editorial.

"El gerente de La Nación+ me había contado que Milei le había pedido que si ganaba no me quería ver más en la pantalla de ese canal. Me aseguraron que eso no iba a pasar, pero pasó", agregó Canosa