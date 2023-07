Se adelantó el paro de colectivos para las 16 horas y es por la tremenda interna que vive la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Allí, la Lista Azul, sector disidente al gremialista Roberto Fernández, emitió un comunicado en el que explica por qué ya comenzó el paro de colectivos en el sector de corta y media distancia en todo el país previsto para este jueves a la medianoche.

"Hace ocho años que los trabajadores del transporte venimos soportando que la conducción de la UTA, encabezada por Fernández, y Jorge Kiener negocie nuestro salarios a la baja", explica el comunicado de la Lista Azul. Y sigue así: "Esta vez somos los trabajadores de la UTA los que disponemos de la retención de tareas por falta de pago desde las 16 horas del día 6 de julio en todo el país".

En tanto, Roberto Fernández criticó la medida de adelantamiento del paro y en declaraciones a C5N.com aseguro: "Esto es un juego sucio del grupo DOTA que manda a esta agrupación para adelantar el paro de las empresas que ellos son los representantes. La UTA ratifica a partir de la medianoche de este viernes 6, que si las empresas no pagan no sacaremos los servicios hasta cobrar lo acordado, y en las empresas que están pagando trabajaremos normal. Los grupos monopólicos quieren desestabilizar al Gobierno. Los trabajadores no estamos en esa posición".

Y las redes reaccionaron: