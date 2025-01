Todo comenzó cuando Sergio Maldonado se refirió a Ramiro Marra y su excelente idea de tapar una pintada de Grabois sobre la recuperación del nieto 138, con lo que hizo aún más famosa la pintada y el reclamo por los 30.000.

El diputado libertario Bertie Benegas Lynch se quiso hacer el picante y dijo sumarse al reclamo “por los 21.039 desaparecidos que inventás, pero no existieron” y lo acusó de "lucrar con la muerte de su hermano".

Más allá de que a esta altura poner en duda la cifra de desaparecidos no sólo es un sinsentido sino que demuestra una falta de empatía impresionante, lo cierto es que Benegas Lynch sólo considera desaparecidos a los relevados por la Conadep, sin tomar en cuenta las desapariciones que no fueron denunciadas, los cientos de bebés a los que les robaron la identidad entregándolos a familias que no eran los suyos y, sobre todo, desconoce el Ejército Argentino admitió haber cometido 22.000 crímenes y eso sólo fue hasta 1978, tal como publicó Alconada Mon en La Nación.

La respuesta de Maldonado no se hizo esperar y no sólo desafió al diputado a debatir el tema y también sobre “la acusación que me estas haciendo de lucrar con la Desaparicion Forzada y muerte de mi Hermano que es Responsabilidad del Estado”.

Como si esto fuera poco Maldonado, además de aclarar que jamás le hizo juicio al Estado por la desaparición de su hermano sino que consideró que si a Benegas Lynch le pasara algo similar con su hermano, sólo estaría preocupado por cobrar una mayor parte de la herencia.