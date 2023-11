El debate presidencial dejó mal parado a Javier Milei por su pésima preparación, y por algunas intervenciones de Sergio Massa que expuso al libertario.

Uno de esos ejes giraron en torno a los meses de pasantía que tuvo el candidato presidencial de La Libertad avanza, Javier Milei, en el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Durante el debate presidencial del domingo, el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, le preguntó al economista por qué no le habían renovado la pasantía.

En su programa por C5N, el conductor de Brotes Verdes, Alejandro Bercovich, brindó precisiones sobre el período de seis meses de pasantía que tuvo el candidato presidencial de La Libertad

"Me dijeron que podía hacer un pedido para revisar los archivos del BCRA porque hay una ley de acceso a la información. Hice el pedido pensando que iba a salir en 2024 con suerte. Sin embargo, dos días antes de la primera vuelta obtuve una respuesta oficial, que es esta: 'de conformidad con la documentación en el área de recursos humanos se celebró un convenio de pasantía no rentada, que se extendió por seis meses desde el 22 de diciembre de 1992 hasta el 22 de junio de 1993'", detalló Bercovich.

"Lo que no había eran motivos y seguí indagando. Logré dar con dos razones aparentes. Al término de pasantías se pedía un informe a los jefes de los pasantes y ellos eran los que recomendaban la prórroga de la misma o la contratación en planta permanente. Estos informes no son psicotécnicos, no existía en ese momento", agregó.

Por último, en Brotes Verdes expuso el contenido de los informes: "En los dos cuestionan la capacidad y la formación de Javier Milei, que era estudiante del último año de la carrera. Que un jefe hable de una formación deficiente de un joven profesional, equivale enviarlo al principio. Lo más saliente que dice es que Milei no sabía inglés. No es un delito que no le hayan renovado ni que no supiera inglés. Lo que sí es relevante es que lo haya ocultado. ¿Por qué? Porque Milei estructuró toda su campaña alrededor al Banco Central".