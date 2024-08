Los desencuentros en el Gobierno por la visita de legisladores a la cárcel donde está alojado el genocida Astiz no cesa. Lourdes Arrieta es la diputada libertaria de familia militar, que visitó a Astiz pero "no sabía quién era".

A Bertie Benegas Lynch le preguntaron por ella y dio su opinión: "Sobre lo que dijo Lourdes Arrieta, veces se sacan de contexto opiniones, pero escuchándola creo que siendo diputada tiene que estar interiorizada en la historia Argentina, sea contemporánea o no".



Y cuándo le preguntaron qué pensaba él del tema, contestó esto: "Yo no visité a Astiz. Creo que la convocatoria fue en el WhatsApp del bloque, y me dio la sensación de que fue una convocatoria humanitaria a conocer a la cárcel, no era para ir a ver a Astiz".