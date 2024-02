Ramiro Marra se tuvo que ir escoltado por la policía del Congreso luego de que manifestantes lo reconocieran al excandidato libertario y comenzaran a insultarlo por los ajustes que libra el gobierno de Javier Milei contra el pueblo.

Más tarde, el ahorrador en latas de atún fue a la televisión a mostrarse para hablar del hecho que sufrió y lo cruzaron con el dirigente piquetero Eduardo Belliboni.

“Vino uno y me escupió de atrás, vino uno y me corrió”, le dijo Marra tras lo cual le increpó a que diera una opinión de lo sucedido: “A vos te corrieron pero del gobierno”, lo chicaneó el dirigente social en referencia a que al excandidato a jefe porteño no le dieron ningún cargo.

“Vos estás del lado de los que mandan a los represores”, le dijo después Belliboni.