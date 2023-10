Barrionuevo abandonó a Milei por ''convicciones'' y las redes estallan de memes

Luis Barrionuevo aportó otra bomba a la oposición al anunciar que le retira su apoyo a Javier Milei, candidato a presidente de La Libertad Avanza. Fue como respuesta al acuerdo político que el libertario hizo con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, de cara al ballotage del 19 de noviembre.

El sindicalista, que aportó fiscales para Milei en la primera vuelta electoral, publicó un comunicado. "En las elecciones generales, no sólo respaldé, sino que defendí con convicción y pasión a Javier Milei, creyendo en valores, principios y una nueva visión para nuestro querido país", rememoró el dirigente gastronómico.

"Pero hoy, con un sentimiento de profunda indignación y desencanto, me veo en la necesidad de alzar mi voz para comunicar que no puedo, ni voy a acompañar esta sorpresiva alianza entre el partido de Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich", siguió Barrionuevo. Y fulminó a Milei: “La pregunta sobre 'la casta' ha inundado esta campaña, y me veo forzado a cuestionar: al final del día, ¿quién resultó ser la verdadera casta?”.



El comunicado de Barrionuevo



Y las redes reaccionaron: