“La soberbia no le sirve a nadie. La soberbia del Presidente y los muchachos del Presidente nos está haciendo daño”, dijo Baby Etchecopar.

Entrevistado por Canal 13, el periodista diferenció a Javier Milei de Carlos Menem, pese al intento de comparación suelen hacer con el primero. “Nada que ver Milei”, sentenció en relación a la forma del trato que tenía el fallecido exmandatario.

Además fue lapidario con los operadores de turno que le hacen notas todas las semanas y nunca incomodan con las preguntas que le importan al pueblo.

“Somos perros los periodista, andamos buscando siempre la presa. A mí no me gustan los periodistas que son caniches, que tienen notas con el Presiente cada quince días. Nosotros laburamos para la gente, no para Milei, ni para Cristina”, consideró.