Axel Kicillof fue reelecto como gobernador de la provincia de Buenos Aires con holgura a pesar de que muchos no lo creían posible.

Pero el mensaje del gobernador fue clarísimo, primero el de apoyar el proyecto nacional al haber ido en conjunto con la elección a presidente. Pero además dejó algunos conceptos claros.

“Primero, le dignidad no es un negocio. Segundo: los derechos no dependen de la ganancia y tercero (y no menos importante): la libertad sólo se alcanza cuando hay igualdad de oportunidades”.

El gobernador bonaerense echó por tierra así el concepto de le meritocracia sobre todo cuando las oportunidades no son las mismas para todos.