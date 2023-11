Terminar con la Educación Sexual Integral, borrar el ministerio de la Mujer, sacar el aborto legal seguro y gratuito, son consignas con las que Javier Milei llegó al poder. Y eso es solo el comienzo.

Su asesor, Carlos Rodríguez, dijo con orgullo que si ve “dos hombres besarse, me duele la barriga”.

“No, es que no me gusta. Es un tema de hormonas. Yo creo que los gay no entienden”, dijo Carlos Rodríguez, le explicó a Luis Novaresio en LN+.

Y, agregó: “Si querés que te explique mi problema con los gays, yo me siento cómodo con vos si sos gay. Pero si yo veo dos hombres besándose me duele la barriga”.

“Hay un problema que ustedes tienen que entender, que es la testosterona, no sé. Hay un problema hormonal. Si yo veo dos mujeres besándose, me encanta".

Sin profundizar demasiado en la crítica a la frase homofóbica que lanzó, Novaresio le contestó: “Yo tengo tanta testosterona como vos. A mí me duele la barriga cuando a un pibe lo echan de su casa por ser gay o no le dan un trabajo por ser gay”.

En la misma entrevista Carlos Rodríguez adelantó que los argentinos vamos a tener que sufrir por el ajuste que tiene planeado Milei y que en un principio iba a ser sólo en la política.