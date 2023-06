La confirmación de que va a haber PASO en la provincia de Buenos Aires se dio a conocer en las últimas horas pero no fue bien recibida por el sector mayoritario del oficialismo, que emitió un duro comunicado contra el albertismo.

Por eso Aníbal Fernández mantuvo una entrevista en Duro de Domar, donde habló de la picante reunión de Unión por la Patria (antes Frente de Todos) y aseguró que Scioli no se va a bajar de la pelea electoral.

"Hablaban del 40% del piso, nosotros discutíamos que fuera el 25% como dice nuestra Carta Orgánica y acordamos en el 30", expresó el ministro sobre la fuerte discusión que desencadenó en el comunicado del PJ.

"Si yo no puedo encontrar una alternativa al piso que le quieren poner y las asignaciones de los cargos van a ser después del décimo, hay que encontrarle una vuelta. Si no me das la oportunidad de que yo lo resuelva sentado en una mesa, como debiera ser entre compañeros, tengo que recurrir a la Justicia Electoral", añadió.

Además aclaró que Scioli “no es el candidato de Alberto” y aseguró que compartirá fórmula con "un compañero o compañera que se estará definiendo en los próximos días".