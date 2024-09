Ángel de Brito les tuvo que dar una clase de periodismo a Nicolás Wiñazki y Jonatan Viale y hasta se dio el lujo de dar por cierta la información que ellos supuestamente tenían pero no se animaban a informar.: “Confirmado. Ya Joni lo podés decir tranquilo ahora”.

Y es que los supuestos periodistas serios de TN no pudieron, no quisieron o no supieron cómo decir que la protagonista de un supuesto video sexual de Alberto Fernández sería la Subsecretaria de Políticas Culturales de la provincia de Buenos Aires.

Lo peor es que el papelón de Wiñazki y Viale no se limitó a no dar la información completa sino que mientras jugaban a no dar por confirmado el nombre mostraban algunas fotos pixeladas pero se les “escaparon” un par de fotos donde se podía ver el rostro de Onetto con claridad. Una vergüenza para el periodismo.