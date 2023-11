Es difícil discutir con alguien entrenado en largas tenidas en las tardes de Intrusos, donde todo es a los gritos, con golpes bajos y a mucha velocidad.

Eso le pasó a Javier Lanari con Amalia Granata, quien sacó a relucir sus habilidades de polemista cuando el periodista de LN+ quiso arrinconarla pidiéndole que vote a Javier Milei, de quien ella dijo que nunca pisó un barrio vulnerable.

No solo no lo consiguió -como tampoco pudo hacerlo Fernando Iglesias- sino que además Granata se la agarró con el jefe en las sombras, Mauricio Macri, y le cantó cuatro verdades que Lanari no supo como responder.