Después de haber perdido el control en el programa de Luis Majul, Alfredo Casero había decidido alejarse un poco de los medios de comunicación pero lamentablemente volvió.

Obviamente no dijo nada nuevo ya que las ideas no son su fuerte pero dejó en claro que le gustan Milei y Patricia Bullrich aunque no pudo argumentar por qué.

De todos modos es difícil que, diga lo que diga, su participación sea tan recordada como el día que se sacó con Majul.