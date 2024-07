El actor y humorista Alfredo Casero estalló y publicó un duro mensaje en las redes sociales tras conocer el rumor que trascendió en las últimas horas sobre una posible designación de parte del Gobierno de Javier Milei a "El Dipy".

Casero criticó al músico, calificándolo de "trepador, bocón e inútil en todos los términos". Además, aseguró que esta designación no corresponde con lo que los votantes libertarios esperaban.

"Debemos pagarle a este inútil, que a la cultura aporto una garcha, que todos sabemos que es un trepador y un bocón, Inútil en todos los términos. Me parece un horror, y NO ERA LO QUE HABIAMOS VOTADO...", lanzó Casero en la red ‘X’ y de esa forma cargó contra el cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza.

Según indicó Clarín, el músico, cuyo nombre real es David Adrián Martínez, pasaría a formar parte del equipo de Cultura, encabezado por el Secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli.