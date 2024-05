Como un un adelanto de la entrevista que Alberto Fernández le cedió al periodista Iván Schargrodsky, varios fragmentos de esa charla se dieron a conocer y se viralizaron en las redes sociales.

Por un lado, en la entrevista Alberto Fernández se refirió al mote de "títere" de Cristina Fernández de Kirchner, quien hasta el 10 de diciembre fue su vicepresidenta.

"A mí me atacaban y yo no contestaba. Precisamente por no contestar me gané el título de...", dijo Alberto Fernández. A lo que el periodista le agregó: "De títere, tibio...".

"Me tomaría un café con Cristina. ¿Por qué no?", dijo luego ante la consulta sobre su relación con CFK.

En otro tramo de la entrevista, Alberto Fernández habló sobre el cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos. "No fue una cena, fue un brindis. No debió haber ocurrido. Fue claramente un error nuestro, mío personalmente".

Luego, el expresidente mantuvo un fuerte cruce con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien lo tildó de "ex títere" de Cristina Kirchner y lo acusó de traidor

“Ay, ministra @PatoBullrich… ha defendido cada cosa!! Sin embargo el ministro español no insultó, solo describió a alguien. Vengo marcando la diferencia desde hace años, pero algunos y algunas no entienden”, le contestó el exmandatario.