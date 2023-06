Alberto Fernández eligió un medio estudiantil para dejar reflexiones sobre su Gobierno y aseguró que “no le costó nada tomar la decisión de bajarse de la reelección” ya que fue “la decisión más sensata y pensada y la que mejor le hace al espacio, porque yo no soy importante, importante es el proyecto político, y ese proyecto reclamaba una PASO”.

“Yo no me creo imprescindible. Creo que en favor del espacio a mí no me cuesta nada dar un paso al costado, yo soy Presidente por un deber militante y si por ese deber tengo que volver a ser militante, soy militante. Mi preocupación es que ganemos”.

Pero la situación económica rápidamene ocupó un lugar preponderante: “Vos podés ver la inflación, que es muy alta en Argentina, pero también hay que ver qué pasó en el mundo. La inflación es en gran medida por la guerra. En el país la inflación se multiplicó por dos, pero Macri dejó 55 puntos de inflación”.

Y luego volvió a su posición más optimista al marcar que "la economía creció en el primer trimestre y se está moviendo mucho, pero mi Gobierno no es comparable con ninguno por el contexto que tuvo. Tan mal no fue la cosa".