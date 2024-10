Mientras el gobierno nacional insiste con su relato para quitarle legitimidad al reclamo del sector universitario, desde diferentes lugares aparecen nuevas críticas contra las medidas del presidente Javier Milei.

El actor y productor Adrián Suar, en comunicación con Viviana Canosa por Radio Rivadavia, se sumó al reclamo de los docentes que realizaron la marcha federal para pedir aumento salarial.

"Hay que apoyarlo, es muy importante que eso siga estando así", dijo Suar en relación al sistema educativo universitario. "Así como no me gustaba la Venezuela del 'expropiese' no me gusta la Argentina de 'lo que no va se cierra'", agrego en una clara referencia al gobierno de Hugo Chávez.