Otra vez, y como ya ha ocurrido en reiteradas ocasiones, el vocero presidencial, Manuel Adorni, volvió a protagonizar un fuerte intercambio con el periodista Fabián Waldman de FM La Patriada.

En esta instancia, todo ocurrió por una pregunta de Waldman sobre la emisión monetaria en el gobierno de Javier Milei, que aumentó un 95 por ciento.

“Con respecto a la primera pregunta, ¿qué es lo que no te quedó claro?”, le contestó Adorni, visiblemente molesto. “Yo leo los titulares de los medios que la compararon. Desde Infobae hasta cualquier otro”, señaló el cronista.

Ante ese comentario, el vocero agregó: “Ya no trabajo más en Infobae. Lo ha explicado el ministro Caputo en sus redes y en declaraciones públicas. Lo que hicimos ahí fue transformar pases..., digamos, es un poco técnico... se redujeron los pases y aumentó la base absorbida por bonos del tesoro. No sé cuál es la parte que no se entiende”.

Luego, el intercambio se alargó hasta que Adorni resolvió extender su explicación hasta agotar el tema.