Adorni se confesó como hincha de Boca y se mostró orgulloso de que su nombre quede en una bandera de la tribuna

Manuel Adorni cree que puede ser el único ser de derecha con sentido del humor y por eso el día del zurdo se quiso hacer el pillo y excluyó a Diego Armando Maradona de los zurdos ilustres del país.

Los primeros en repudiar las declaraciones del vocero desde la tribuna fueron los de Independiente y ahora se sumó la 12 con un claro mensaje para Adorni.

Adorni no pudo más que tratar de explicar que lo que quiso hacer fue un chascarrillo con una periodista pero que justo ella no tenía micrófono y no se entendió el “chiste”.

Ahora el hombre que habla por el Presidente aseguró que se siente orgulloso de que su nombre esté en una bandera de la hinchada de Boca porque él es hincha de ese club. Pero la bandera le trataba de explicar al vocero que Diego es Argentino y de Boca, lo que no constituye justamente un homenaje a la familia Adorni.