"¡¡Feliz Día de la Madre!! Feliz Día a la mujer que me dio la vida, me enseñó a amar a Dios y a la Patria, me enseñó a no rendirme nunca y que hizo de mi infancia una niñez feliz pese al terrorismo, a la guerra y a las muchas dificultades que tuvimos. Gracias mamá por hacerme fuerte y sensible para tender siempre la mano al pobre, reír ante la adversidad y creer que siempre podré alcanzar mis metas. Con tus defectos no hay mejor madre para mi! ¡Gracias mamá por todo!", escribió Victoria Villarruel en sus redes.

Su posteo recibió muchas reacciones positivas. Entre ellas, varios usuario le preguntaron por qué no fue madre, ya que ella pregona “Dios, patria y familia”. Y sus respuestas viscerales fueron celebradas por los libertarios.

Y otra: