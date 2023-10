“No voy porque no quiero someterme a esa fiscalización de que me pregunte 4 o 5 pavadas. ¡No voy porque no me gusta!”, dijo Marcelo Longobardi, ya molesto.

Pero el colmo de la bronca llegó cuando se enteró de que su colega Luis Novaresio sí ría.

"O sea que Luis Novaresio va a ir un programa donde en el mismo canal operaron contra un compañero suyo. Ah mirá qué bien, eh. Y después hablan de ética", dijo con fuerte carga irónica.

Longobardi no explicitó a qué operación de todas las que hace el Grupo Clarín se refería, ni sobre quién.