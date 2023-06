Evidentemente Viviana Canosa necesita la atención de los medios y como hace algunos días que no decía ninguna burrada se decidió a decirlas todas juntas.

Para referirse a Malena Galmarini, presidenta del directorio de AySA, la presentó primero como “la reina de la canilla” pero no se quedó ahí y aclaró que “se la da de feminista, sorora y verde”. Hasta ahí podía llegar a tomarse sólo como una falta de respeto y una descalificación por su manera de pensar lo que para una comunicadora ya es una vergüenza.

Pero la periodista que nunca debió haber dejado el espectáculo, aunque tampoco se destacaba en eso pero al menos era menos dañina, se despachó contra Malena asegurando que “su macho la manda a poner la cara por él”.

Claramente Canosa necesita estudiar, aprender, deconstruirse y tal vez las clases de ESI que ella denosta le hubieran evitado decir esta burrada.

Para rematar el comentario y por si hacía falta dejar más en claro que no tiene idea de lo que dice, Canosa aseguró que el cargo que ostenta Galamrini es “por su marido”. Esto no sólo desconoce la trayectoria de Malena, que fue secretaria de política sanitaria desde 2008 hasta 2017 sino que además deja en claro que Canosa no cree que las personas somos individuales ni que las mujeres pueden llegar a cargos por mérito propio y no por dependencia de quien eventualemente puede ser su pareja. Tal vez Canosa se basa en su experiencia personal.

De todos modos el director del Banco Provincia de Buenos Aires y hermano de Malena, Sebastián Galmarini, se limitó a recordarle su pasado.