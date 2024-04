"A veces me preocupa un poco en la comunicación cuando veo una situación de inseguridad, pienso en los trabajadores de Télam, por ejemplo, que, como que no se ve el futuro y no se sabe con seguridad cómo seguirá el camino. Rezo por los trabajadores que están en esa situación nebulosa", declaró Francisco.

El mensaje no es menor ya que queda clara la posición de la Iglesia en contra de los despidos vengativos que lleva adelante el Estado.

Con ansias de venganza, el Gobierno ejecuta un plan de despidos contra los trabajadores públicos como si fueran los responsables de los problemas del país.

Para llevar adelante su plan, los ataca con campañas de desprestigio al tiempo que los dejan sin sueldo.