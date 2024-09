Manuel Adorni anunció este viernes en conferencia de prensa -en la que una periodista le dio una lección política-, que el presidente Javier Milei firmaría un decreto por el tema Aerolíneas Argentinas. A la hora, lo anunció la oficina del presidente en un posteo.

Enseguida, el ministro de desregulación del Estado Federico Sturzenegger aseguró que ello significaba la aceleración del pase de manos a privados. Pero no. Así lo explicó Jorge Topo Rodríguez, referente del peronismo y titular del Instituto Consenso Federal:

"A pesar de lo que afirma el Ministro Federico Sturzenegger, un decreto presidencial no acelera ni asegura el apoyo a la privatización de Aerolíneas Argentinas por parte del Congreso. En primer lugar, porque la mencionada “preferencia”, no garantiza urgencia ni aprobación. Según el reglamento de la Cámara de Diputados, aún en el caso de mociones de preferencia, una aprobación requiere la mayoría de los votos emitidos, siempre que antes exista despacho de comisión. Si no hay despacho, se necesitan dos tercios. En segundo lugar, porque el Congreso ya decidió -en su trabajo de Comisiones- excluir a Aerolíneas del conjunto de empresas a privatizar. Por eso Aerolíneas no quedó incluida en la Ley Bases. Y, en tercer lugar, porque actualmente no existe apoyo mayoritario a una eventual privatización de Aerolíneas en el Poder Legislativo".

El posteo que había realizado Federico Sturzenegger

"Dada la necesidad de resolver la cuestión de Aerolíneas Argentinas el presidente @JMilei emitirá un decreto acorde al artículo 9o de la ley 23.696 que dice que "la declaración de 'sujeta a privatización' la realizará el Poder Ejecutivo Nacional, debiendo, en todos los casos, ser aprobada por ley del Congreso. Asígnase trámite parlamentario de preferencia a los proyectos de esta naturaleza". De esta manera se acelera la definición sobre el futuro de la compañía".

Cada día, cada semanas, los legisladores que votó el pueblo argentino tienen en sus manos vender o no, el futuro del país.