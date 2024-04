"Otra vez sopa": arden las redes por los provocadores mensajes de Gray y Zabaleta contra Cristina

En medio de las autocríticas por la derrota electoral y la interna que atraviesa el peronismo, el acto de Cristina Fernández generó movimientos en el espacio político que se replicaron en las redes sociales.

Por este motivo, mientras la expresidenta daba su discurso en Quilmes, dos dirigentes bonaerenses publicaron en redes sociales dos posteos con el objetivo de expresar su rechazo al acto que se realizaba en el conurbano.

Con unas provocadoras publicaciones, Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, y Juan Zabaleta, ex jefe comunal de Hurlingham y ex ministro de Desarrollo durante la presidencia de Alberto Fernández, se mostraron a sí mismos tomando sopa para expresar su cansancio y hartazgo con la conducción de la ex mandataria.

”¿Vos querés seguir tomando sopa?” y “¡Otra vez sopa!”, expresaron en sus cuentas personales. Por este motivo, los usuarios de las redes, le contestaron:

El posteo de Gray: