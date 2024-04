En otra muestra de insensibilidad gubernamental, el vocero Manuel Adorni se desligó de responsabilidades cuando le hablaron de la situación de los pacientes oncológicos que dependen de medicamentos para vivir.

Sobre la entrega de medicamentos “según los testimonios de damnificados sigue sin hacerlo, qué políticas van a tener con estas personas”, le consultó el periodista sobre las personas con cáncer.

A lo que Adorni le contestó: “No encuentro respuesta para algo que no encuentro la pregunta, si alguien se sintió afectado, se estará judicializando, cosa que no me consta”