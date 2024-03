El presidente Javier Milei le dio un like en las redes sociales a publicaciones contra Tatiana Fernández Martí, una joven consejera estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y militante del Partido Obrero.

Fue así: el peligroso troll Diego Alzaga Unzué afirmó en su cuenta de X (ex Twitter) que la aparición de Fernández Martí en un canal de televisión se dio a través de una contratación. "Entrevistaron 'al azar' a una ciudadana común que se quejaba por los controles de los molinetes. ¿Quién era? La piquetera Tatiana Fernández Martí. ¿Quién financia estas contrataciones? Qué divino cómo se te ríen en la cara. Vean", posteó.

Y el presidente le dio like. Claro, la publicación se multiplicó y generó miles de agresiones e insultos a la joven de 22 años.

Pero hay más: Milei le puso Me gusta a un acusación de la cuenta Los Vaporesianos, que reflotó su propia teoría que señala que los medios contratan actores para hablar mal del presidente. "Tatiana Fernández Martí. ¿Quién financia a estos actores, claro astroturfing? Plata negra. Oposición trucha", escribió este perfil. Aquí también el like del jefe de Estado generó una pesadilla para Tatiana, excandidata a legisladora porteña por el Frente de Izquierda-Unidad.

Y Marra también

El legislador porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, se sumó. "Incontratable por el sector privado", escribió y compartió el video con el que Fernández Martí convocó a realizar un "molinetazo" este viernes durante el discurso del presidente en el Congreso ante la Asamblea Legislativa.

La respuesta de Tatiana

"Milei debería ocuparse de resolver los problemas del país en vez de estar tantas horas en Twitter", dijo Tatiana Fernández Martí ante las agresiones. En diálogo con C5N, la joven consideró: "Lo que me causa indignación es que tenemos un Presidente que invierte su valioso tiempo en favear tuits que fogonean fake news acerca de una persona, esta vez me tocó a mí diciendo que soy actriz o kirchnerista, cuando simplemente soy una estudiante militante que viene a vociferar acerca de una medida que estamos construyendo de un colectivo de lucha importante".

“Milei debería ocuparse de resolver los problemas del país en vez de estar tantas horas en Twitter. Milei quiere desprestigiar a la militancia política y poner un sinigual entre militante y casta. Soy una militante de izquierda y tenemos una fuerte intervención en los barrios, queremos constituir un movimiento de lucha contra este Gobierno, asimismo como defendimos una militancia de forma independiente a los gobiernos que pasaron y castigaron al pueblo”.

"No creo que los ataques de Milei en las redes sociales paren, creo que es su forma de polemizar, generar disturbios mediáticos. Intenta tapar la realidad pero es tan brutal este ajuste que es muy difícil tapar que hay un 57% de pobreza, que hay 10 millones de indigentes, que la desocupación va en ascenso, que el problema de la precarización laboral es muy grave y que el salario no alcanza".

La militante del Partido Obrero agregó que "eso Milei no lo puede tapar por más que grite, que patalee, que meta millones de likes en Twitter en dos horas. Hay una lucha en el país que nosotros como estudiantes queremos profundizar para no pagar este ajuste". Y agregó: “Milei quiere poner un sinigual entre la izquierda y el kirchnerismo, además de la izquierda y el kirchnerismo. Eso lo quiere usar a su favor para desprestigiar nuestra lucha. Agarramos el guante y les vamos a dar pelea”.

Y concluyó: “Nadie del Gobierno me pidió disculpas, pero no me interesa recibirlas porque serían una estafa, es una mentira. Ellos odian a la clase trabajadora y a los pobres, lo demuestran con sus medidas. Somos enemigos de Milei”.