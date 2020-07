El presidente de la Nación, Alberto Fernández, le concedió una entrevista a Página12, donde habló sobre el proyecto de Ley de aborto legal seguro y gratuito. Dejó algunas frases interesantes y que muestran su voluntad de que se apruebe porque es un tema muy importante.

"Exige un debate grande y estoy tratando de que no ocurra en el medio de este conflicto. Pero estoy convencido de que hace falta'', aseguró el primer mandatario.

Y contó una anécdota: ''El otro día Romina del Pla me retó, que lo estaba esperando. Le dije 'no me convenzas de nada porque en 1985 yo daba una materia que se llamaba 'El aborto, reflexiones acerca de la conveniencia de su castigo'. Y la conclusión al terminar el curso era que el aborto no debía ser punible'. Mucho antes de que haya un debate público".