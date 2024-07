La Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, señaló que, de manera informal, el gobierno de Javier Milei prohibió en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) utilizar palabras como “sustentabilidad”, “agroecología”, “cambio climático”, o “sustentabilidad”. La maniobra es muy parecida a la utilizada al gobierno de Donald Trump en el 2017.

El presidente libertario lleva adelante un liderazgo, en el que se promueve un tipo de “libertad” autoritaria, donde la única posición que se respeta, es la de él y no hay espacio a ninguna opinión o posición disidente. Así lo deja ver en los agravios que les realiza a periodistas como María O´Donnell, o Marcelo Longobardi. También lo demostró al expulsar de su grupo de asesores económicos a Teddy Karagozian, luego de que este señalara "No vislumbro la recuperación y no va a suceder”, y además tratándolo de “osito traidor”, por sus declaraciones.

Ahora la censura por parte de La Libertad Avanza, quien ya prohibió el lenguaje inclusivo en algunas reparticiones públicas, llego al INTA. La noticia se dio a conocer gracias a que trabajadores pertenecientes a APINTA denunciaron que indirectamente los funcionarios les prohibieron el uso de los términos como “cambio climático”, “huella de carbono”, así como las palabras “sustentabilidad”, “agroecología”, “género”, o “biodiversidad”. Desde el gremio señalaron que esta prohibición es promovida por un reconocido impulsor de los agronegocios, Juan Cruz Molina Hafford. Esto, con apoyo del gobierno de Milei, se suma al ocultamiento del informe internacional SPRINT, el cual detectó 100% de casos estudiados en el país con decenas de pesticidas en sangre, orina y materia fecal.

En 2017 el diario británico “The Guardian” dio a conocer que el Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés), llevo adelante una acción similar durante el gobierno de Donald Trump al indicar que eviten usar el término "cambio climático" y reemplazarlo con el concepto "extremos del clima". También se pedía dejar de utilizar la frase "reducción de gases con efecto invernadero" por "incremento de la eficiencia del uso de nutrientes".

Con respecto a esta situación, el comunicado oficial de APINTA lleva la firma del secretario general de la organización Mario Alberto Romero, el adjunto Luis Ceballos y de 140 representantes del INTA de todo el país.

Estas medidas de Milei promueven censurar en el lenguaje interno y hacia la sociedad términos fundamentales para la vida de la población con el afán de promover y defender intereses empresariales. Además de realizar las mismas tristes prácticas impulsadas por la última dictadura.