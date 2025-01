MENTIRAS INFINITAS

El relato del gobierno es una enciclopedia de mentiras, dichas con una impudicia increíble. Con una articulación verbal donde los adjetivos descalificativos superan a los sustantivos y una violencia extrema que bajan desde la Presidencia de la Nación. Mientras para Perón “Gobernar es crear trabajo”, decía; Alberdi sostenía que “Gobernar es poblar”, y los nacionalistas oligárquicos de la revista “Azul y blanco” respondían irónicamente: “Y se quedó soltero”, para Milei “Gobernar es tuitear, retuitear, insultar y destruir”. Además de la demolición concretada en el primer año, lo verbalizó en la reunión del Mercosur: “A mí me encanta romper”

Es difícil mantener un debate con un libertariano. La escritora y periodista turca Ece Temelkurán escribió: “Discutir con la ultraderecha es como jugar al ajedrez con una paloma: la paloma derribará las piezas, se cagará en el tablero y luego saldrá volando, atribuyéndose orgullosa la victoria y dejándote a ti la tarea de tener que limpiar la mierda”. El escritor italiano Giuliano Da Empoli en su libro “Los ingenieros del caos” escribió: “Así el líder de un movimiento que integra noticias falsas para construir su propia visión del mundo se desmarca del común de los mortales….En Europa, como en otros lugares, las mentiras están en boga porque se funden en un relato político que capta los miedos y las aspiraciones de una parte creciente del electorado, mientras que los hechos de quienes luchan contra ellos se inserta en una narrativa que ya no se considera creíble.”

Contra corriente y aún con la alta posibilidad de un esfuerzo infructuoso, tomaré cuatro mentiras de Milei que integran sus infinitos volúmenes de mentiras y demostraré sus falacias:

La notable baja de la inflación basado en el mayor ajuste de la humanidad y el éxito de hacerlo rápidamente.

Voy a comparar el Plan Milei con los dos planes de estabilización realizados en democracia: el de convertibilidad del 1 de abril de 1991 y el Austral del 14 de junio de 1985.

¿De qué inflación se parte? La convertibilidad, en el año anterior a su aplicación 1990, fue de 1343,90%. El Plan Austral, el año anterior 1984 a su lanzamiento, alcanzó una inflación de 687,35%. El Plan de Milei parte de una inflación del 2023, que incluye la devaluación del 118% que hizo el Presidente apenas asumió fue de 211,4%

El Plan de Menem-Cavallo, en 8 meses llegó a una inflación mensual en diciembre de 0,60%, acumulando en todo el año incluyendo los tres meses anteriores al plan de 74,87%

El Plan de Juan Vital Sourrouille llegó a diciembre de 1985 con una inflación para ese mes de 2,80%, acumulando en el año, incluyendo los cinco meses y medio anteriores a su aplicación a 385,69%. El mayor ajuste de la historia realizado por el economista austríaco llega a diciembre, en un año, prácticamente con el mismo índice de inflación que consiguió el Austral en seis meses y medio, 2,80%. Acumulará alrededor del 115 % de inflación anual.

El Presidente en el uso de su prestidigitación aritmética, que usando su propio lenguaje sería un degenerado matemático, dice que evitó una hiperinflación mayorista del 17.000%, proyectando que la misma en diciembre fue de 54%. Un especialista en fútbol caería en el mayor de los ridículos si proyectara que si un equipo hace un gol en el minuto 1 al cabo del partido ganará 90 a 0. Le pasaría lo mismo a un geógrafo que proyectara lo que llovió en un día en una provincia, asegurando que la misma recibirá en el año una cantidad de agua equivalente a la precipitación de ese día multiplicado por 365. Además, como sucedió con los libros de su autoría, no tiene respeto por la propiedad intelectual y plagia descaradamente a José Alfredo Martínez de Hoz que dijo en abril de 1976: “Recibimos un muy alto nivel de inflación, de 920 anual para los 12 meses anteriores, rayando la hiperinflación. Sólo en marzo de 1976, el índice mayorista había llegado al 54 por ciento, lo cual anualizado implica un nivel de 17.000 por ciento ”. (a)

El PBI per cápita mundial creció desde el año 0, el año del nacimiento de Jesús hasta el 1800, se mantuvo estable creciendo a un ritmo del 0,02 % anual, prácticamente sin crecimiento afirmó el presidente en Davos.

Sería muy interesante saber la fuente de la cual el Presidente obtiene el PBI mundial, el año del nacimiento de Jesús. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), “Los especialistas en Cuentas Nacionales coinciden en afirmar que los datos cuantitativos disponibles hasta la Segunda Guerra Mundial fueron realizados por un conjunto reducido de países (Gran Bretaña, 1696; Francia, 1697; Rusia, 1794; Estados Unidos, 1843; Austria, 1861; Australia, 1886; Países Bajos, 1910; Italia, 1911 y España, 1917), utilizando criterios metodológicos diversos básicamente orientados a la recaudación tributaria.

Es fácil imaginarse cómo modificaría Milei el relato bíblico del nacimiento de Jesús. Posiblemente sería algo así: María, embarazada de Jesús, y su esposo José debían trasladarse de Nazaret a Belén por un censo que realizaba el imperio romano y para evitar las penurias del viaje en mula, tomaron un avión de Aerolíneas Romana que lo depositó en el moderno aeropuerto de esta ciudad y fueron trasladados en un automóvil hacia un alojamiento pintoresco como un establo, donde en medio de un ambiente acogedor con aire acondicionado, María inició el trabajo de parto. Allí un médico de la salud publica romana le aplicó una anestesia epidural. El nacimiento de Jesús fue comunicado por las redes sociales y José envió un Twitter con la noticia a sus familiares.

En el mismo sentido, Milei basado en datos más que endebles, sostuvo en el Foro Económico Mundial de Davos: “Cuando adoptamos el modelo de la libertad- allá por 1860- en treinta y cinco años nos convertimos en la primera potencia mundial, mientras que cuando abrazamos el colectivismo, a lo largo de los últimos cien años, vimos cómo nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse” Según Mario Rapaport, economista e historiador, doctorado en la Sorbona, investigador superior del Conicet y escritor prolífico, en un reportaje en Perfil del 24-09-2023 sostuvo: “Las estadísticas en las que se basa son falsas, las fabricó Augus Maddison, un economista británico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sin ningún rigor, porque Argentina recién empezó a calcular el producto en los años 40 del siglo XX; antes eran todas suposiciones. Y además en su libro “The World Economy”, donde se publican estas cifras para el período 1880-1914, Maddisson confiesa que se apoya en el presunto crecimiento de los años anteriores sobre los que no existe la más mínima estadística. Afirma que la Argentina de los 60 a los 80 (del siglo XIX), había crecido un 10% y aplica el mismo porcentaje a los años 80 y 90. No menciona que en el 90 hubo una crisis de endeudamiento formidable en el país, que obligó a hacer arduas negociaciones con Gran Bretaña”

La Argentina que Milei añora es la del voto cantado, sin la Ley Saénz Peña que estableció el voto secreto y obligatorio, y en donde los obreros cobraban con vales que sólo podían utilizar en los almacenes propiedad de sus empleadores. Vivían en forma promiscua y hacinados en los galpones de las empresas. Todo esto está revelado en el informe Bialet Massé, trabajo encargado al médico y abogado español Juan Bialet Massé por el Ministro del Interior del Presidente Julio Argentino Roca, el historiador y educador riojano Joaquín V. González. El Licenciado en Economía Guido Agostinelli, autor del libro “Experimento Libertario. De las ideas a la realidad”, escribió: “Bialet Massé notó el analfabetismo y la precaria alimentación de la clase obrera pero también subrayó “la ignorancia técnica asombrosa, más en los patrones que en los trabajadores. Después de entrevistarse con los patrones, Bialet Massé llegó a la conclusión que sólo a partir de una ley el empresariado cumpliría con los más mínimos estándares en las condiciones laborales”

Ser Irlanda

Milei: “Irlanda de ser el país más miserable de Europa hace cuarenta años, hoy tiene un PBI per cápita 50% mayor que el de EE. UU”. Como siempre, Milei dice mentiras o medias verdades, que terminan desmintiendo lo que asevera. El referido Agostinelli viajó a Irlanda para observar in situ las características del país aspiracional del libertariano, y escribió: “El PBI per cápita surge de dividir el PBI total por la cantidad de habitantes. En Irlanda es de 98.990 dólares y en EE. UU de 72.710 dólares.” Como se ve, no es un 50% mayor. Sigue Agostinelli: “Sin embargo, en este caso puntual el dato resulta engañoso, ya que el resultado obedece a que compañías multinacionales como Apple, Meta, Google, o Tik Tok, instalaron sus sedes sociales en este tipo de países debido a que cobran impuestos más bajos. Los números de estas empresas gigantes, además se dividen por poco más de 5 millones de irlandeses y no por más de 300 millones de estadounidenses. Que este tipo de compañías se radique en Irlanda no significan que realicen su actividad económica en ese país”. A su vez en Bloomberg Línea el economista Alan Barret, Director del Instituto de Investigación Económica y Social, con sede en Dublín afirmó el 8 -12-2024: “Los economistas irlandeses no consideran el PBI per cápita, la imagen más precisa de la economía, porque las cifras están muy infladas por los ingresos de las empresas, en particular de las multinacionales extranjeras, que tienen su sede en el país. No reflejan el ingreso real o interno del país”

Es preciso señalar que el PBI per cápita, es un dato que por sí sólo no dice nada, al punto que hoy países como Luxemburgo, Liechtenstein y Mónaco, están en los primeros puestos considerando sólo esa información y nadie racionalmente los considerarían potencias mundiales.

Milei omite intencionalmente porque su gobierno aplica una política de desfinanciamiento y privatizaciones en salud y educación. En cambio, el economista citado estuvo en la Argentina y según el diario La Nación del 2-12-2024 expresó: “Otra de las claves del éxito fue una política social, de acceso a la educación y a la salud”. Y así Guido Agostinelli revela lo que Milei omite porque va contra todos sus postulados austríacos: “ La educación y la salud en Irlanda son gratuitos y pueden acceder tanto los irlandeses como todos los habitantes de la comunidad europea ”. Y agrega: “El Estado está presente en la cuestión laboral con dos tipos de seguros por desempleo: un subsidio y una asistencia…el subsidio se extiende por quince meses…En Irlanda los planes sociales son más cuantiosos que en la Argentina….Existe una empresa nacional encargada de proveer el servicio de agua. Se trata de Uisce Éireann, responsable de toda la red pública…. todos los hogares irlandeses tienen acceso gratuito al agua potable y sólo las empresas deben pagar el servicio. Con respecto a la vivienda, el Estado irlandés promueve un plan que prevé construir 33.000 nuevas casas al año 2030. También lanzó un plan de alquiler de viviendas sociales y una iniciativa para habitar las zonas costeras, ofreciendo subvenciones de 50.000 euros- con posibilidad de extender 20.000 adicionales- para repoblar 20 islas del litoral occidental”

Los jubilados, carne de cañón del ajuste y las mentiras

Cierra los ojos, aumenta el énfasis en su voz y le dice al periodista propagador libertariano, Jonathan Viale, con un rostro impasible donde los sentimientos están proscriptos: “Los jubilados son el segmento etario que menos pobres tiene en la Argentina”, cuando es sabido que hay más de cinco millones que ganan la jubilación mínima, muy lejos, por debajo, de la línea que separa arbitrariamente del pobre del que presuntamente no lo es. Cuando en el Congreso se aprobó un incremento complementario al de abril pasado de 8,1 puntos porcentuales, dado que el Gobierno otorgó por el mes de enero un 12,5% y la inflación de ese mes fue del 20,6%, representaba un incremento de todos los haberes del 7,2%. Para septiembre del 2024 representaba un aumento de $ 17.000 para la jubilación mínima. Contemplaba además un aumento adicional a la fórmula de movilidad a aplicarse en el mes de marzo de cada año. Consistía en un 50% de la variación del RIPTE (salarios formales) por sobre la variación del IPC del último año, siempre que resultara positiva.

Todas las erogaciones sociales, jubilaciones y planes representaban en el presupuesto 2023 el 7,7% del PBI. En Pagina 12 del 6-12-2023 puede leerse: “Nada menos que 40 por ciento del gasto (7,7 por ciento del PBI) corresponde a seguridad social (jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y AUH, entre otros). Con la prestidigitación numérica que lo caracteriza unido a su mitomanía congénita, el presidente afirmó: " La nueva fórmula genera una suba de deuda de 62 puntos respecto del PBI. Tomaron una medida que le cuesta a los argentinos u$s 370.000 millones y eso les arruina la vida a nuestros hijos, nietos y a varias generaciones futuras. ”

Ante la incredulidad de la explicación, el Presidente intentó aclarar subiendo la apuesta de una justificación por el absurdo: “ Esta estimación, es "a perpetuidad”.

El Ministro de Economía Luis “Toto” Caputo desmiente al INDEC, que depende de Economía, que informa que los jubilados en un 31% son pobres afirmando que son el 11%. Son discípulos de Steve Bannon, jefe de la estrategia de Donald Trump, quien afirmaba: “Hay que inundar la zona de mierda”

MENTIRAS INFINITAS

Estos son sólo 4 ejemplos de mentiras reiteradas con énfasis y en tono incontrastable como verdades reveladas de un muestrario interminable.

Cuando las noticias falsas impúdicamente las propaga el Presidente, y cuando queda demostrada su falsedad mantiene un cómplice silencio, la verdad pasa a ser un concepto de museo. Milei retuiteo: “Imágenes de Unicenter anoche: 90.000 personas” En el país virtual en el que pasa horas el Presidente, hay un boom de consumo que quería demostrarlo, para lo cual aviesamente se mostraba un video de un centro comercial en China superpoblado de potenciales clientes. El vocero presidencial Manuel Adorni, alguien cuya cara fue formateada en una fábrica de cemento, en una de sus interminables cataratas de mentiras afirmo, sin citar ninguna fuente, metodología libertariana: “Los asesinatos de mujeres se redujeron en más de un 10% este año. Esto es gracias al gran trabajo de los ministros Patricia Bullrich y Cúneo Libarona”. Escribió la doctora en Economía por la Universidad de Buenos Aires Mercedes D’ Alessandro en su libro “Motosierra y Confusión”: “Pettovello que absorbió el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, antes de eliminarlo por completo, redujo las partidas identificadas en el Presupuesto con Perspectivas de Género (PPG), cuya ejecución fue un tercio más baja que en 2023. Desfinanció el programa de ayuda a las familias víctimas de violencia de género, suspendió el acceso al programa Acompañar- acompañamiento monetario, psicológico y de reinserción laboral para mujeres violentadas- recortó la erogación en la línea 144, un dispositivo importante en la contención y detección de casos de violencia.” Adorni es capaz de afirmar, como exponente de la lógica libertariana, que la falta de mantenimiento de las rutas ayuda a evitar los accidentes de tránsito.

Hay que dar la batalla cultural en un terreno donde el enemigo maneja con habilidad extraordinaria las redes y la mentira es el envoltorio de sus argumentos falaces. La dureza e irracionalidad de sus postulados económicos, los planteos culturales medievales, su desprecio por la libertad en nombre de la libertad, su vocación colonial de esclavo, su proyecto de ir de una Nación a un enclave de explotación irracional de los recursos naturales, de hacer de un país un mero territorio de negocios, cobrará visualización en algún momento difícil de determinar, para la mayor parte del alrededor del 50% que hoy lo apoya. Será el luminoso y doloroso día donde los versos del poeta ruso Alexander Solzhenitsyn cobren su real significado: “Sabemos que están mintiendo/ Saben que están mintiendo/ Saben que sabemos que están mintiendo/ Sabemos que saben que sabemos que están mintiendo/ Y, sin embargo, siguen mintiendo”. Ese día el gobierno quedara desnudo, en pelotas, y quedarán expuestas sus tropelías y demoliciones.

Será tarde para muchos, pero la aurora del fin de la pesadilla coincidirá con la lucha ciclópea de la reconstrucción y de volver a ser ciudadanos de una Patria.



a)

INFLACIÓN 1990 1343,90% CONVERTIBILIDAD 1991 ENERO 7,70% FEBRERO 27,00% MARZO 11,00% ABRIL 5,50% MAYO 2,80% JUNIO 3,10% JULIO 2,60% AGOSTO 1,30% SEPTIEMBRE 1,80% OCTUBRE 1,40% NOVIEMBRE 0,40% DICIEMBRE 0,60% INFLACIÓN ACUMULADA 74,87% INFLACIÓN 1984 687,35% 1985 ENERO 26,10% FEBRERO 20,70% MARZO 25,70% ABRIL 29,50% MAYO 24,60% JUNIO 30,50% JULIO 6,50% AGOSTO 3,10% SEPTIEMBRE 2,00% OCTUBRE 1,90% NOVIEMBRE 2,90% DICIEMBRE 2,80% INFLACIÓN ACUMULADA 385,69% INFLACIÓN 1986 ENERO 2,70% FEBRERO 0,90% MARZO 1,50% ABRIL 1,40% MAYO 0,70% JUNIO 1,30% JULIO 1,00% AGOSTO 0,60% SEPTIEMBRE 1,50% OCTUBRE 1,50% NOVIEMBRE 1,40% DICIEMBRE 1,50% INFLACIÓN ACUMULADA 81,66% INFLACIÓN 2023 211,40% 2024 ACUMULADA ENERO 20,60 FEBRERO 13,20 MARZO 11,00 ABRIL 8,80 MAYO 4,20 JUNIO 4,60 JULIO 4,00 AGOSTO 4,20 SEPTIEMBRE 3,50 OCTUBRE 2,70 NOVIEMBRE 2,40 112% DICIEMBRE ESTIMADA 2,70 INFLACIÓN ACUMULADA EST 115,02%

*Publicado en La Tecl@ Eñe, Diario Registrado