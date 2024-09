LA OSCURIDAD MAS PROFUNDA

Un presidente desequilibrado al que le amputaron la sensibilidad y le proveyeron una crueldad en dosis superlativas, imprescindible para llevar adelante un plan criminal de miseria, tiene por objetivo final una economía agro extractiva exportadora, con un remate de los recursos naturales en una sociedad de una desigualdad extrema, donde las industrias queden extinguidas como los dinosaurios. Es el intento total de reseteo que obtuvo logros profundos pero parciales en 1955,1966,1976, Menem y Macri: la destrucción de la Argentina moderna.

Milei irrumpió en una carrera meteórica en un escenario que reveló que la política había construido una escenografía corroída, con partidos políticos vaciados, con una población desesperanzada y que la palabra cambio sedujo fundamentalmente a los jóvenes y al electorado históricamente antiperonista, más allá del sentido y dirección del mismo.

Es la misma palabra cambio de la que se apropió la alianza Cambiemos, promovido por su mentor ideológico el PRO, “con el mejor equipo de los últimos 50 años” y terminó en un fracaso notable. Para derrotar a ese engendro neo liberal, Cristina Fernández diseñó una alianza que reunió a todo el peronismo fragmentado y designó como candidato a Alberto Fernández que asumió con ella como vicepresidenta, sin un plan concertado y conformó un equipo que según su propia denominación convertía a su administración en “un gobierno de científicos, no de ceos” El desenlace fue tan desafortunado que Alberto Fernandez terminó delegando el gobierno en Sergio Massa y transformándose en un presidente decorativo; y como se exteriorizaría tiempo después de la finalización de su mandato, mucho más preocupado por satisfacer sus deseos personales que solucionar los problemas del país. Los dos fracasos consecutivos más la pandemia, abonaron el campo para la irrupción vertiginosa de un experimento único en el mundo, de una capacidad destructiva enorme, cuyo objetivo es resetear definitivamente la Argentina, en lo posible sin Estado, levantando como religión al Dios MERCADO, y enarbolando banderas de un individualismo extremo, un egoísmo descarnado y el goce de la crueldad infligida a otros. La crueldad, como dice el psicólogo Alfredo Grande, no es otra cosa “que la planificación sistemática del sufrimiento”

Con la promesa de ser EE.UU en 35 años, el plan desplegado es que previamente hay que pasar por ser El Salvador y hacer retroceder a la Argentina al siglo XIX, reivindicar a Carlos Menem, e incorporar como figuras centrales del gobierno de la Libertad Avanza, a nuevas generaciones de la familia Menem y dos figuras centrales de la destrucción y endeudamiento macrista: “el gigante” Luis Caputo y “el coloso” Federico Sturzenegger, figuras señeras de la casta política a la cual venía a desplazar el “Quijote” Milei. El doctor en Filosofía Diego Tatian, en una nota publicada en el portal digital La Tecl@ Eñe escribió: “La principal condición para ese retorno al “país normal” con el que las derechas sueñan desde siempre, es que las diferencias sociales vuelvan a ser muy grandes (de allí el elogio de la Argentina pre-peronista y pre-yrgoyenista); tanto como para que se acepten con obediencia, e incluso se consientan como la mejor manera posible de vivir….. Los poderosos de la Argentina enmascaran como avance de la libertad el retroceso de la igualdad. ”

El planteo del gobierno carece de la lógica más elemental, convoca al absurdo, y proyecta el país hacia un abismo de consecuencias inenarrables. En ocho meses de gestión, la economía se encuentra como si hubiera padecido una guerra y a niveles equivalentes a los primeros meses de la pandemia, donde casi todo estaba cerrado.

Si Macri había hecho simultáneamente lo que hasta la dictadura de Onganía había evitado, devaluar y bajar retenciones simultáneamente , el de Milei realiza el ajuste más amplio y brutal al tiempo que retira el Estado de asistir a los pobres e indigentes . Se cortan los subsidios hacia abajo mientras se mantienen y amplían los subsidios hacia los poderosos. Las concesiones del Régimen de Incentivo Para Grandes Inversiones no hubieran sido aprobadas ni en una colonia. Nunca se había visto que no se enviara comida a los comedores, y que el gobierno acuda a la justicia para que le dé la razón de que la comida no se entregue y se venza; que se suspendiera la entrega de medicamentos, se eliminaran los planes destinados hacia personas en situaciones desvalidas, se interrumpiera la entrega de computadoras a los estudiantes, al tiempo que en nombre de una batalla cultural digna de la Inquisición se va contra el cine, los libros, el teatro, las bibliotecas populares, la ciencia, la educación y la salud pública.

Mientras Milei celebra éxitos imaginarios a partir de datos fabricados sin ningún sustento como el 17.000 % de inflación anual de la cual habría partido (casualmente lo mismo dijo Martinez de Hoz en abril de 1976), o conocer el inexistente PBI mundial del año de nacimiento de Cristo, o que un aumento a los jubilados del 8,1 % y una recomposición anual equivalente a la mitad del crecimiento de los salarios significaría el 62% del PBI equivalentes a 370.000 millones de dólares, Milei en tres meses incrementó la pobreza, este si es un dato cierto, arrojando a esa condición a 4.700.000 personas, el 10% de la población. UNICEF Argentina advirtió sobre la situación de pobreza que atraviesan los chicos en nuestro país y compartió un dato desolador: cada día, un millón de niños y niñas se van a dormir sin cenar. Si se incluyen a aquellos que se saltean alguna de las comidas durante el día, esa cifra se eleva a un millón y medio. En mayo el Presidente había dicho en un discurso en el Instituto Hoover, de la Universidad de Stanford, en San Francisco, California expresó: “ Que no necesita intervenir para que la sociedad no se muera de hambre porque "la gente no es tan idiota" y va a resolver el problema .”

En una publicidad conmovedora, una madre le contesta a su hijo que le pregunta por qué no cenaron: “Es porque la heladera se fue a dormir. Escuchá (se percibe el ruido del motor de la heladera) como ronca. Mañana cuando se despierte vamos a poder abrirla y comer” Simultáneamente, indiferente a los dolores humanos, el presidente Milei sostiene: "Todo el mundo ve el milagro, menos los argentinos". La Ministra de Capital Humano presenta recursos para no entregar los alimentos que retiene y se inutilizan junto a las 65.000 frazadas almacenadas que recibió del gobierno anterior, en medio de un incremento geométrico de las personas en situación de calle y en uno de los inviernos más duros de los últimos años, el jefe de gobierno de la Ciudad Jorge Macri, del PRO, les expropia sus escasas pertenencias. El mismo Macri que sostuvo que no iba a permitir que, “Hoy los cajeros automáticos se han transformado en monoambientes de algunos” o en los últimos días, adoptando el tono socarrón de los libertarianos: “ E l sur de la Capital es el “norte aspiracional” de quienes viven en el conurbano bonaerense”

La derecha y la ultraderecha se abrazan con diferencias de matices unidos en la crueldad como denominador común y la aporofobia, el odio a los pobres como bandera. Construyen un cordón sanitario contra el peronismo en general y el kirchnerismo en particular que en su discurso no es un sustantivo sino un adjetivo descalificativo profundo

En la batalla cultural han conseguido asociar a todo lo estatal como improductivo y todo el que trabaja en el Estado como un parásito . El sociólogo Ezequiel Adamovsky en una nota en Diarioar escribió: “Es necesario recordar, en estos tiempos embrutecidos, cosas elementales: que la riqueza no la genera solamente el sector privado porque no podría siquiera funcionar sin los trabajos que aporta el sector público; que los impuestos los pagamos todos, tanto los que trabajan en el sector privado como en el público; que en Argentina, además, el Estado se financia sobre todo de impuestos regresivos como el IVA, que pagan proporcionalmente más los pobres que los ricos; que los empresarios gozan de subsidios estatales gigantescos y además tienen mil maneras de evadir sus impuestos. Pero, además, es necesario recordar que no habría un mundo que valga la pena ser vivido sin todas esas actividades que no apuntan a engordar la billetera propia y que no se financian a través del mercado, sino de los clubes y asociaciones sin fines de lucro, del Estado, de las universidades, de fundaciones, de las galerías y museos, de los conservatorios y teatros independientes o de organismos internacionales. Lamentablemente, vivimos en un sistema social que premia desmesuradamente a gente que a veces trabaja muy poco, vive de rentas, de sus contactos, de la especulación o parasitariamente del trabajo de los demás……. Hemos decidido que, además de “la mía” y “la tuya”, exista también “la nuestra”. El semillero de lo mejor de la vida civilizada se financia desde allí.”

INTELECTUALES, PATOTAS Y BATALLA CULTURAL

Miles de empleados contratados por el Estado para que actúen como brigadas mediáticas que intentan disciplinar a los opositores y a los que dentro del gobierno manifiesten la menor divergencia. Insultadores seriales, descalificadores sistemáticos, están encabezados por el presidente que dedica muchas horas al día para escribir los propios con su lenguaje soez o retuitear muchos de los enviados por los generales del ejército de trolls que se manejan desde la oficina de Santiago Caputo, en la Casa Rosada. Este Caputo trabaja como asesor presidencial informal para así evitar dejar sus dedos estampados en cualquier resolución, mientras es asalariado de una empresa privada y monotributista categoría B, la segunda más baja. Es el mismo Caputo que presumiblemente tiene abiertas diferentes cuentas que no desmiente, bajo nombres de fantasía maneja, con enorme cobardía, como vehículo para insultar y amenazar adversarios y usar el látigo mediático ante cualquiera de los libertarios que muestre la mínima diferencia. Todo esto en nombre de la libertad. Con información presumiblemente de los servicios de inteligencia exponen impúdicamente cuentas bancarias, dirección particular del blanco elegido, de su mujer e hijos, ponen pasacalles denigratorios, envían matones para apretar a familiares. La revista “Crisis” realizó un muy buen trabajo de investigación donde puede leerse: “Ayelen Romano es astróloga y escritora con 64.000 seguidores en Instagram y 140.000 en X. Suele organizar spaces en los que cualquiera puede participar. Y allí aparecieron ellos…Eran libertarios, supo decir, pero se comportaban como nazis. Ella, feminista y peronista, se hartó y los bloqueó….. El grupo la apodó la lechoncita y subió a su sitio WEB un informe crediticio que incluía su dirección. También filtraron su número de teléfono, una foto de la puerta de su casa y datos de sus cuentas bancarias….. A principio de abril, un hombre muy grandote, con pinta de patovica, se apersonó a la entrada de su casa. La madre estaba barriendo la vereda. El tipo la puso contra la pared y la amenazó: le dijo que si la puta de su hija no se callaba la boca los iba a matar a todos. Mencionó el nombre de su padre, del hermano y del sobrino. Cuando la situación pareció amainar…. volvieron a enviar gente a su casa: a través de Marketplace, se informaba que se regalaba una heladera en su domicilio, por lo que acudieron varias personas. También se pelearon adrede con gentes en las redes sociales, a quienes le pasaron la dirección de su domicilio diciéndoles “vengan a buscarme acá, cagones”. Una persona terminó tirándole piedras a la puerta y a las cámaras de seguridad que instaló después del primer incidente” Hay varios testimonios similares con variaciones tenebrosas. Los trolls actúan como pirañas que se arrojan sobre sus presas. Para graficar la oscuridad profunda que vivimos, fue premiado el twittero conocido como “El gordo Dan” pseudónimo del médico Daniel Parisini con el Martín Fierro Digital otorgado por APTRA, como personalidad distinguida en las redes sociales, “El más influyente de X”. Su nombre trascendió cuando le avisó por X a dos Secretarios de Estado, Fernando Vilella y Julio Garro que sus días en el gobierno estaba terminados porque se habían atrevido a manifestar alguna idea con un levísimo matiz de pensamiento propio y al poco tiempo renunciaron. Ahora anticipó la expulsión del senador Francisco Manuel Paoltroni con este tuit de refinado estilo literario: “Levantá YA tus cosas que te vas de la Libertad Avanza@ Paoltroni. Te manda saludos el Triángulo de Hierro y dicen que te vayas a la concha de tu madre”

Juan Luis González, el autor de la primera biografía de Javier Milei titulada “EL LOCO”, declaró a la revista “Análisis” de Paraná dirigida por el periodista Daniel Enz: “ No todos los libertarios son nazis, pero todos los nazis están en La Libertad Avanza ”

LA OPOSICIÓN DESORIENTADA Y EL ESCENARIO POLÍTICO A OSCURAS

La oposición no ha terminado de asimilar la irrupción y triunfo de Javier Milei. El peronismo vive una de sus horas más oscuras. A diferencia del triunfo en el 2015 de Cambiemos, la Libertad Avanza le sustrajo un sector de su base electoral histórica. Su discurso no se ha actualizado para seducir a una estructura social diferente. Hoy hay una clase obrera encogida y una clase social creciente y tan numerosa como la clase obrera formalizada, constituida por autónomos y monotributistas, en la que el sentido común neoliberal ha prendido fuerte. Otro sector creciente son los amarrados con un pie adentro y otra fuera del sistema, lo que constituye la denominada economía popular. A ello se suman los trabajadores informalizados que han crecido y siguen creciendo en camino de alcanzar numéricamente a los formalizados. Sin una jefatura nacional y sin un plan alternativo seductor, la fragmentación y la diáspora es una posibilidad y un suicidio. Si a eso se suma que el Poder Judicial injustamente ha condenado a Cristina Fernández a 6 años de prisión e inhabilitación a perpetuidad de ejercer cargos públicos; que en el corazón del kirchnerismo que es La Matanza, su jefe de gobierno Fernando Espinoza está procesado por abuso sexual; que hasta hace pocos días el presidente del Partido Justicialista, el ex presidente Alberto Fernández está acusado por su ex pareja de golpeador y transita una situación vidriosa en el tema seguros; que el tres veces gobernador peronista de Tucumán José Alperovich está condenado a 16 años de prisión por abuso sexual y violación de su sobrina e inhabilitado a ejercer cargos públicos a perpetuidad. Que otra figura relevante como Sergio Masa trabaja para un fondo buitre y que ex candidatos presidenciales del Peronismo como Daniel Scioli y Lorenzo Randazzo, se alinearon o pasaron a la Libertad Avanza…..con este panorama, el peronismo que fue derrotado en provincias en que era imbatible, vive las dramáticas horas de recomponerse, renovarse y sobrevivir, o seguir el camino de declinación profunda de todos los populismos históricos en América Latina, incluso concluir como el radicalismo, un partido que abomina de lo mejor de su historia y va a la rastra de aliados que los desprecian e insultan. En los otros partidos hay situaciones iguales o mucho más serias pero la justicia no mira para ese lado, ni los medios potencian las denuncias de delitos o las absoluciones bochornosas de los jueces.

El radicalismo fue prácticamente absorbido por el PRO, pero su base de sustentación que se había desplazado ideológicamente hacia Juntos por el Cambio, ahora mayoritariamente está más cerca de la Libertad Avanza.

El gobierno más allá de su intención de demoler al Estado y de todo lo que significa la Argentina moderna, carece de cuadros para manejar la administración pública y a su gestión calificarla de pésima, sería un elogio. Es un partido integrado por un seleccionado de ignorantes, trogloditas orgullosos de su brutalidad y cargados de odio y desprecio.

En la mejor biografía de Hitler de Ian Kershaw, se afirma algo de la Alemania del primer lustro de la tercera década del siglo XX, que puede aplicarse a la Argentina del siglo XXI:

“Ya en 1934 un agudo informe de la organización socialdemócrata en el exilio apuntaba que “la debilidad de la oposición es la fortaleza del régimen””

En ese escenario hay resistencias parciales, se han concretado manifestaciones multitudinarias, pero no se encuentra la representación política que permanece acéfala.

El filósofo y escritor suizo Henri Frederic Amiel afirmaba: “El que desprecia demasiado, se hace digno de su propio desprecio”.

CÓMO SERÍA EL PAÍS DEL MENTOR DE MILEI

Javier Milei ha confesado que Murray Rothbard es su preferido. Judío norteamericano que negaba el Holocausto, supremacista blanco, que apoyó al antisemita David Duke, reivindicador de Mc Carthy y que sostenía que “La democracia es incompatible tanto con una sociedad libre como con el socialismo”. El periodista Ernesto Tenembaum en su libro “Milei. Una Historia del Presente” resumió cómo sería el país que se diseñaría con las ideas de Rothbard: “En un mundo feliz, entonces, nadie pagaría los impuestos, siquiera impuestos a la herencia. No habría ejércitos ni policías manejados por el Estado. La policía sería privada y tendría la dimensión que eligiera quien quisiera solventarla. No habría democracia. Cualquiera podría drogarse, o suicidarse, o mirar pornografía, o realizar cualquier tipo de práctica sexual consensuada sin que el Estado pudiera perseguirlo, observarlo o siquiera opinar sobre el asunto. Se podrían vender libremente órganos o niños. Las escuelas serían optativas. El Estado no tendría derecho a imponer límites o regulaciones al funcionamiento de la economía. Ningún medio de producción estaría en manos del Estado. No habría, por supuesto Banco Central. Las mujeres podrían abortar libremente (en esto no coincide Milei). Los medios de comunicación serían privados. Los hombres blancos heterosexuales merecerían ser venerados. La segregación racial estaría permitida. En un mundo feliz, las personas intercambiarían libremente según sus necesidades y deseos subjetivos, eso definiría los precios, y ese fenómeno no debería ser intervenido de ningún modo, porque destruiría la libertad en todo sentido y derivaría en el comunismo o en el fascismo”

LA OSCURIDAD MAS PROFUNDA

Nos quieren desequilibrar haciéndonos sentir que estamos en un neupsiquiátrico. Fijan la agenda con afirmaciones desquiciadas como que el veto a la ley sobre la movilidad jubilatoria aprobadas por los dos tercios en ambas cámaras, Milei la propone y Macri la apoya diciendo el presidente: “La casta, la basura que votó esto, está tratando de exterminar a la juventud argentina. Porque la deuda son impuestos futuros. Este conjunto de delincuentes le acaba de arruinar la vida a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todas las generaciones que vendrán a futuro porque le acaban de romper la cabeza con impuestos”. El aumento en cuestión alcanza a la impactante cifra de $17.000 por mes a $566 diarios, menos que los $757 que cuesta un viaje en subte.

En el DNU 70 se suprimen las multas por contratar empleados en negro con el peregrino argumento que así se mejora la formalidad en el empleo. Es como proponer la suspensión de las multas de tránsito para mejorar la conducta de los conductores. Milei diría “restricciones a su libertad”. La mentira es la entretela de sus argumentos. Buscan por el mundo, cual pordioseros, préstamos que fortalezcan las reservas para no devaluar y evitar que peguen un salto los precios y que los especuladores efectivicen sus ganancias al tiempo que el gobierno baje en su credibilidad. Sacan el oro que se atesoró después de la crisis de 1930 y durante el gobierno de Perón, se lo remató con Menem y se lo volvió a acumular con Néstor Kirchner y ahora se lo fuga con un futuro incierto para garantizar algún préstamo que intenta obtener Luis Caputo, el timbero que actúa de Ministro de Economía, que pone a la Argentina en la ruleta con los argentinos adentro. Sin embargo, el presidente consultado sobre si a su administración se le está complicando la tarea de conseguir dólares, sostuvo: “Es que no los necesitamos porque tenemos superávit fiscal y tenemos cubiertas las necesidades financieras de Argentina para la primera mitad del año que viene. Así que no tenemos problemas”. Se trata al mismo tiempo de realizar una política de seducción de las Fuerzas Armadas, reivindicando su accionar durante la dictadura establishment -militar para incorporarlas a la represión imprescindible para desalentar primero y reprimir después la reacción que más temprano que tarde harán los ajustados. Milei es un desequilibrado fundamentalista primitivo y brutal con el sector más concentrado del poder económico local e internacional, pero con raptos de lucidez sorprendentes que le permiten, hasta ahora, cuando choca, negociar y volver restablecer su sistema de alianzas.

Un gobierno que es fundamentalista en economía con un discurso desmesurado y único en el mundo, medieval en cultura, arrasando con todos los derechos de una sociedad moderna, desde la diversidad sexual a la política de género y que con tanta lucha se conquistaron, totalitarios que en nombre de la libertad de los poderosos arrasan con las libertades del pueblo, cipayos cobardes que son poderosos con los débiles y débiles con los poderosos, alineados de rodillas con EE.UU, Inglaterra e Israel, Argentina transita un camino de dolores extremos en la oscuridad más profunda.

Las penumbras no serán eternas. En un luminoso día de justicia un presidente desequilibrado y su corte de vasallos brutales serán juzgados junto con sus instigadores empresariales. La historia no tiene plazos y es imprevisible, pero la destrucción que están realizando y los dolores inconmensurables que producen y disfrutan con sádica satisfacción, llegará a su fin. Será entonces que argentinos jóvenes se preguntarán cómo sucedió lo que está sucediendo. Qué pasó en esos días, donde el horizonte quedó invisible, una manga de langostas asoló y destruyó al país, la crueldad fue elevada a nivel de virtud, la entrega y la pérdida de derechos fue publicitada como “modernización” y los autodenominados “argentinos de bien” creyeron por un tiempo que la palabra cambio, enarbolado por los libertarianos, eran la llave para abrir el futuro cuando era exactamente lo contrario. A ese tiempo se lo recordará como el de “la oscuridad más profunda”.