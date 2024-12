El miedo es un excelente disciplinador. El gobierno usa un arsenal de armas primitivas y otras sofisticadas. Algunas claramente expuestas, como el protocolo de Patricia Bullrich que logró quitarle las calles de la Ciudad de Buenos Aires a los piquetes, con una represión intensa e indiscriminada. Provocando para luego reprimir…deteniendo al margen de las disposiciones legales…gaseando con total irracionalidad, y luego negando los atropellos filmados. Y así, antes y después de los hechos, no habrá miramiento para que se mienta descaradamente sobre los hechos evidentes: ante cada acción del gobierno, la falsedad de las argumentaciones reducidas a meros pretextos, brilla con una luminosidad que encandila.

Los trolls pagados por el oficialismo y ubicados en la Casa Rosada, son brigadas mediáticas que insultan, degradan, provocan y que como pirañas se arrojan sobre sus víctimas. Con información de los servicios de inteligencia exponen domicilios particulares, conformaciones familiares, hacen escraches, y siembran un terror moderno. El Presidente que en la mayor parte de sus 53 años convivió con la calificación de “Loco”, aprovecha ese terreno neblinoso y oscuro entre serlo y parecerlo doblegando a poderosos y débiles. Empresarios millonarios a los que representa y favorece, temen quedar bajo el fuego entre escatológico y denigratorio que el Presidente maneja con una fluidez que no tiene en su discurso general saturado de “digamos” y “o sea”. Anécdotas diarias reflejan el temor ante la conducta de una persona con evidentes desequilibrios y con caprichos infantiles.

Sucedió hace unas semanas en la Cámara Argentina de Comercio. El Presidente se preparaba para hablar cuando se enteró que entre cerca del millar de concurrentes se encontraba invitado el economista ultraliberal Roberto Cachanosky, que hace unos años encontraba el origen del fracaso argentino en el artículo 14 bis de la Constitución que nunca se aplicó. Cuando Milei se enteró, se desequilibró y empezó a gritar: “ Que se vaya o yo no hablo. ” Natalio Grinman, el Presidente de la Cámara Argentina de Comercio, un furioso mileista, se acercó a Cachanovsky con el que tiene una excelente relación y le pidió que se retire. La cobardía siempre está vestida de indignidad.

El periodista Marcelo Bonelli escribió en Clarín el 15 de noviembre: “En Camarco (Cámara Argentina de la Construcción) existe un borrador de documento “muy crítico”. Pero aún se desconoce si pasa el filtro de la “ prudencia y temor ” de los hombres que lidera Gustavo Weiss. Le tienen pánico al azote de Milei. ”

Son los mismos empresarios que en el 60° aniversario de IDEA, acordaron hacerlo bajo la consigna: “Si no es ahora, cuándo”. Como el poder económico es heterogéneo, hay sectores perjudicados que celebran un triunfo ideológico que soñaron siempre. Y hasta pueden arrodillarse ante el Presidente que impulsaron y sostienen.

En la UIA, cuyo presidente es el abogado Funes de Rioja en cuyo estudio se redactaron partes fundamentales de la Ley Bases, busca el apoyo presidencial sin comprender claramente el prístino relato de Milei que ignora a la industria y que dijo en su día el 2 de septiembre: “Promediando la mitad del siglo pasado la industria quedó subordinada a la sobreprotección del Estado y eso generó una relación de tutela viciosa que arrastramos hasta el día de hoy…. La consecuencia es que, para proteger a la industria, se le robó al campo, y esa protección lo único que generó es un sector industrial adicto al Estado. Esta es una de las raíces de las crisis económicas estructurales que padecemos desde hace tantas décadas”.

A su vez Funes de Rioja, antes miles de Pymes que han cerrado, expresó en la línea Milei: “Tampoco en el Titanic había botes para todos”

Fueron los más ricos empresarios que pagaron entre 25 y 40.000 dólares para participar de la cena y hacerles genuflexiones al anarco capitalista y a su ideólogo medieval Agustín Laje Arrigoni, en la que se celebró el nacimiento de la Fundación El Faro. Algunas de las declaraciones que ha hecho este abanderado de la batalla cultural: “Acá se ha dicho que el liberalismo es el respeto por el proyecto de vida del prójimo. No estoy de acuerdo. Uno es liberal y por eso no tiene que intervenir en lo que hacen los demás. Pero, ¿por qué yo tendría que respetar a un cerdo comunista como Diego Maradona? ¿Por qué yo tendría que respetar el proyecto de vida de un tipo como Florencia de la V?”. “Hay un mito que dice que los homosexuales están felices con su condición. Es un mito. Hay muchos homosexuales que no quieren serlo, porque no se condice con su proyecto de vida. Muchos quisieran tener una familia biológica. Hay homosexuales que no están cómodos con el ambiente LGBT por promiscuos. Es un ambiente de mucha enfermedad. El 80 por ciento con VIH son homosexuales cuando solo el 4 por ciento de la población mundial es homosexual. Entonces, si yo tuviese un hijo homosexual, trataría de buscar ayuda en terapias que han tenido mucho éxito y lamentablemente, en otros casos no”. Sobre las Madres de Plaza de Mayo y sobre la represión ocurrida durante la dictadura militar. “Estas viejas de mierda son unas viejas hijas de puta. Eso es lo que son. Criaron chicos para matar y cuando a esos chicos los mataron fueron a llorar estas viejas hijas de puta. No sé si se dan cuenta de lo que estoy hablando. Criaron chicos para matar, para poner bombas, para secuestrar, para torturar. Y una vez que con toda justicia les mataron a esos hijos —con toda justicia, porque el mejor terrorista es el terrorista muerto— cuando con toda justicia terminaron con la vida de estas basuras humanas, que fueron los terroristas que mataron, torturaron, asesinaron, estas viejas salieron a llorar derechos humanos: lloraron derechos humanos”. El escritor Sergio Olguin escribió en Página 12: “Si los empresarios más ricos y poderosos del país están apoyando con dinero a la Fundación Faro que preside el ultraderechista Agustín Laje, intelectual orgánico de Milei, entonces el establishment está bancando un gobierno fascista”

Entre otras cosas el Presidente dijo: “Si no damos la batalla cultural, nos va a pasar lo que pasó en todo el mundo en los 90: una explosión de libertad y, luego de esa explosión, los zurdos volvieron a tomar todo el mundo y lo hicieron con muchísima más fuerza …. Para eso necesitamos formar líderes y evangelizarlos, que lleven las ideas de la libertad a cada rincón del país y disputarle el campo de las ideas a la izquierda. Ellos vienen educando a la sociedad de hace 80 años. Así que estamos 80 años atrasados” … “En el mismo sentido, toda la casta global lloró la humillante derrota de la comunista Kamala Harris, - sí, ¡comunista Kamala Harris! - mientras que La libertad Avanza ve con esperanza, como el resto de las personas de bien, una segunda presidencia de Donald Trump”. Para nosotros, hay un lema: nada es imposible. Nada es imposible; nosotros lo estamos haciendo posible porque no solo que sabemos lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo; además, sobre todas las cosas, tenemos el coraje” …. …. Rafael Bielsa, ex Canciller de Néstor Kirchner y ex Presidente en la Corporación América donde el economista fue empleado y al cual conoció muy bien ha declarado: “Una cosa es ser guapo y otra muy distinta hacerse el guapo”

La cobardía se ha expandido como la pandemia. Los legisladores insultados, vituperados, denigrados, terminan votando a favor de un Presidente bajo el eufemismo “de darles las herramientas para que pueda cumplir sus objetivos.” Finalmente le dan con sus actitudes y votos, verosimilitud a la calificación de ratas. El diputado radical Rodrigo de Loredo es un maestro de la hipocresía en argumentar en un sentido y votar en el contrario. El gobernador radical Gustavo Valdés justificó los improperios contra Ricardo Alfonsín atribuyéndolo a “la frescura de Milei” Los gobernadores peronistas de Tucumán y Catamarca se doblegaron velozmente a las presiones libertarianas. El Congreso que sancionó la Ley Bases con incentivos oscuros que el futuro los develará, así como empieza a revelarse en el caso del senador entrerriano Edgardo Kueider, permanece cómplice sin derogar el DNU 70/2023 con el que Milei empezó a resetear el país en una planificada tarea de demolición. Mientras que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no termina de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de dicho DNU. Ahí la indignidad orientada siempre a favor de todos los oficialismos parece tener adjudicado un asiento permanente. Por otro se le da total libertad al endeudador serial Luis Caputo, derogando una ley con el DNU 864/2024 que impedía canjear deuda en pesos por dólares, subir el monto adeudado, aumentar la tasa de los intereses pagados, o acortar los plazos. Si finalmente sale una ley en defensa de los intereses populares, como el incremento del presupuesto universitario o el aumento a los jubilados, el presidente las veta, y el Congreso lo convalida, retrotrayendo su aprobación.

Para administrar la irracionalidad a su antojo, todo hace suponer que el gobierno decidió manejarse durante el 2025 con el mismo presupuesto de 2023 y que fuera enviado en septiembre del 2022.

La democracia empieza a ser una ficción, superando sus versiones más demacradas.

La CGT mantiene una prudencia extrema, cree que puede dialogar con un gobierno que solo admite en la mayoría de los casos la imposición y hasta omite comunicados críticos ante el permanente cierre de empresas y la desocupación creciente.

El periodismo, aun medios que apoyan las políticas presidenciales, reciben diariamente una catarata de insultos y denuncias generalizadas realizadas al voleo, logrando en muchos casos amedrentar.

Las organizaciones sociales en medio de reclamos alimentarios crecientes, carecen de la capacidad de movilización de épocas más benignas.

La hermana-jefe Karina maneja con sinuosidad el miedo. La periodista Victoria Di Masi, autora de la única biografía publicada hasta ahora sobre la hermana presidencial escribió: “Su técnica es inspirar el miedo. Miedo, sin hablar. Nunca frena los rumores, los deja correr. Si no estás alineado con ella, te empieza a pegar. ….colecciono frases de personas a las que quise entrevistar para este trabajo: “Preferiría no hablar, gracias por haberme tenido en cuenta”; “En la oficina, no. Bar tampoco. Mirá si nos ven. En una plaza, mejor”. “¿De El Jefe? Paso”; “Por teléfono no. Creo que me escuchan”. Ante la insistencia de encontrarnos para hablar para esta investigación, algunos dejaron de responder o directamente me bloquearon en WhatsApp…….Contradecir a Karina es ponerle la espalda al látigo del disciplinamiento político…Las indicaciones de Karina son, en esencia, órdenes”

Si a esto se suman los más de 95 funcionarios de primer orden echados sin anestesia en un año por Milei, se comprende perfectamente el temor, el miedo rayano en el pánico que campea entre sus colaboradores.

IMPOSIBLE SER INDIFERENTES

Periodistas con acceso a la intimidad presidencial, medios favorables como Clarín y La Nación, adelantan informaciones gravísimas, alarmantes, sobre los proyectos presidenciales con una repercusión nula. El periodista y columnista de La Nación Jorge Fernández Díaz, el 10 de noviembre escribió, ante la indiferencia generalizada: “De hecho, fuentes del Triángulo de Hierro se han ocupado en deslizarles a algunos de los más notorios cronistas del país que el eventual triunfo del plan de estabilización financiera y monetaria –si superara sus inconsistencias pendientes– y una consecuente reactivación vigorosa –si de verdad se sintiera a gran escala y en el bolsillo–, habilitarían la chance de avanzar a paso redoblado sobre el sistema político e institucional. Desembozadamente le han dicho a Jorge Liotti (La Nación) que buscan crear ahora una hegemonía libertaria, y que esta incluiría una reforma de la Constitución nacional; le han contado a Santiago Fioriti (Clarín) que la consigna presidencial interna se traduce en el reconocido lema “es ahora y es con todo”, y le han revelado a Claudio Jacquelin (La Nación) su intención de establecer “un nuevo orden”. Este maximalismo triunfalista, que sin embargo se traduce en fría determinación y se cocina a fuego rápido en la Casa Rosada………” Santiago Fioriti, con acceso a la intimidad presidencial escribió el mismo día: “Javier Milei exacerba su compulsión por el ajuste. Lo que a otros políticos les hubiera dado vergüenza explicar -una reducción del déficit de más de cinco puntos del PBI en un año, por ejemplo-, a él le fascina. Hace una puesta en escena permanente. “Ustedes son el combustible para que yo me levante feliz todos los días”, les dijo a los funcionarios y empleados del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado…. El Presidente repasó en ese ámbito varias iniciativas por las que, cree, la motosierra y el achique del Estado solo pueden derivar en un despegue de la economía. El estilo presidencial, provocativo, audaz y por momentos salvaje, se mantiene aún en reuniones íntimas, donde no hay necesidad de convencer al otro. Hace unos días, frente a un interlocutor con el que se reúne de modo espaciado pero a solas, Milei lanzó una aseveración que dejó perplejo al invitado: “Con lo que hicimos hasta ahora, ya somos la mejor presidencia de la historia”

Desde otra vereda ideológica el escritor Sergio Olguin escribió en Pagina 12 el 23 de noviembre: “Cuando Milei asumió podría haberse acercado a alguna forma de la derecha tradicional pero prefirió extremar su postura, exacerbar los discursos de odio, atacar sistemáticamente la lucha de las mujeres y de los colectivos LGTBIQ+, vanagloriarse de reprimir trabajadores o a jubilados. Increíblemente, nada de eso es suficiente para que se enciendan las alarmas ciudadanas. Como nunca en los últimos meses hay signos gravísimos de que La Libertad Avanza quiere convertirse en el Fascismo Avanza”. A la derecha del PRO, los libertarianos la califican de “derecha cobarde”

La extraordinaria psicoanalista Silvia Bleichmar, fallecida tempranamente en el 2007, sostenía: “La indiferencia es otra forma de la crueldad”

UN GOBIERNO EXTRAVAGANTE E INSÓLITO

Un gobierno mezcla de conservadorismo medieval, mesianismo religioso y escuela austríaca, donde el presidente viene a terminar con un presunto empate entre dos modelos, optando decididamente por una economía de enclave y con la antigua idea tan apetecible de sepultar al peronismo. Que en un año ha realizado una eficiente tarea de demolición de todo lo que implique una Argentina moderna. Con una crueldad exhibida y ostentada. Aumentando la pobreza en seis meses más que la suma de los gobiernos de Macri y Fernández en ocho años. Haciendo un ajuste sobre los jubilados y cuando lo reducen a la extrema pobreza le sacan los medicamentos. Que es capaz de autorizar de privar de agua a los hogares por falta de pago, de no proveer de medicamentos a los enfermos de cáncer y de VIH entre otros, suspender la entrega de alimentos a los comedores, someter a vejámenes a los discapacitados, ir contra las distintas manifestaciones culturales desde los libros al cine, estrangular financieramente a la ciencia, las universidades y la salud, yendo por la privatización de los hospitales, poniendo bandera de remate a las riquezas nacionales. A ello se suman índices incontrastables: la mayor caída en el consumo de carne, la leche y del pan del que se tenga registro, una recesión superlativa, caída del PBI, la industria trabajando a niveles de la pandemia. Según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, en el tercer trimestre de este año el hambre afecta al 28% de la población, y está en su mayor nivel en 20 años, y sólo la desindustrialización llevó la pobreza del 7 al 20%”

La fortaleza del gobierno está potenciada por la debilidad y desconcierto de la oposición, en donde parece que había un escenario de cartón. “Juntos por el cambio” están más que desunidos, desintegrados, y la bandera del cambio sostenido por la restauración conservadora la tiene ahora La Libertad Avanza que deglutió al PRO, dividió a un radicalismo revolcado en sus miserias y sumió en el desconcierto, la impotencia y algunas fracturas al peronismo. Todo ello concretado por un outsider novato que odia a la política y que domina la cancha levantando de enemigo a la casta cuya definición conceptual es funcional a si se alinean o se oponen a Milei.

El gobierno ha logrado con trucos y mentiras bajar la inflación, tener superávit fiscal, recuperar las calles públicas de los cortes, y fortalecer la moneda. Con eso está en condiciones actuales de ganar las legislativas del año próximo. Ese respaldo será, de producirse dramáticamente, un cheque en blanco para acelerar aún más la demolición que se propone. El intelectual, ensayista y teórico marxista Antonio Gramsci sostenía irónicamente pero con sabiduría: “La historia enseña pero no tiene alumnos.” Por eso no será la primera vez que en aras de una estabilidad coyuntural, de un dólar prácticamente fijo, se cancela el futuro, se convierte al país en un casino de la timba financiera mundial, se lo endeuda superlativamente, se lo desindustrializa, se regalan las riquezas, hasta que sorpresivamente, como dice sociólogo y ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso: “Cuando esperamos lo inevitable, ocurre lo inesperado”. Sin embargo, es preferible ayudar a la historia con la militancia que en una sabia pancarta decía: “Militar es hacer que lo imposible, sea inevitable”

LA COBARDIA ARRODILLADA ANTE EL MIEDO

Es todo tan transparente, que resulta insultante lo obsceno de la realidad que se configura. Algo tan sagrado como la libertad es invocada hasta el hartazgo para que quede reducida a la libertad de los poderosos. El licenciado en filosofía Diego Tatian lo ha sintetizado en forma insuperable: “Los poderosos de la Argentina enmascaran como avance de la libertad el retroceso de la igualdad”. Mientras se elimina el impuesto-país que facilita la importación de cualquier cosa, se reduce el acceso de los jubilados a los medicamentos que en un porcentaje se financiaba con el impuesto que se suprime. Mientras en el blanqueo, los héroes de Milei, evasores, fugadores de capitales necesitan solo necesitaban llenar dos planillas elementales para justificar 100.000 dólares sin pagar un peso y retirarlo al día siguiente del vencimiento que se prorrogó tres veces, el jubilado para acceder a los remedios sin cargo deberá llenar todos los meses un formulario de 64 ítems.

Con los subsidios estatales que recibe anualmente Mercado Libre cuyos cuadros de resultados son muy exitosos, se resolverían las demandas del presupuesto universitario. Por los puertos privatizados del Río Paraná, los héroes de Milei eluden alrededor del 40% de las exportaciones argentinas, alrededor de 32 mil millones de dólares. No es como dice el mitómano del Presidente: “No hay plata”. Lo que no se discute es cómo se incrementan los ingresos, se evitan que se evadan y se cambia la forma de fijar las prioridades y como se distribuyen.

Mientras tanto ni el peronismo, ni la CGT, ni los empresarios afectados, ni las organizaciones sociales, lamentablemente no se reúnen, conforman equipos técnicos, diagraman un plan de gobierno alternativo y responden al arsenal de mentiras, de fake news que envenenan el clima político y social. Hoy se ha llegado impúdicamente a convertir a la verdad en un cadáver y a la mentira en un narcótico. Es cierto que es imposible mantener un debate con la mayor parte de los libertarianos, profesionales de la provocación, empezando por el Presidente como insultador serial, pero es imprescindible rebatir su falta total de apego a los datos y a las fuentes. Como dice un meme atribuido a la escritora y periodista turca Ece Temelkurán: “Discutir con la ultraderecha es como jugar al ajedrez con una paloma: la paloma derribará las piezas, se cagará en el tablero y luego saldrá volando, atribuyéndose orgullosa la victoria y dejándote a ti la tarea de tener que limpiar la mierda”

Es lo que en otros términos expresó en el 2018, Steve Bannon, jefe de la estrategia de Donald Trump: “La verdadera oposición son los medios de comunicación. Y el modo de lidiar con ellos es inundar la zona de mierda” En ese territorio donde entran afirmaciones descabelladas, mentiras superlativas, datos públicos del INDEC que el Presidente y sus funcionarios tergiversan sin la más mínima vergüenza. Lo que el consultor y académico Alfredo Serrano Mancilla denomina con notable precisión como “cualquiercosismo”.

En este tiempo tan adverso, donde la cobardía se arrodilla ante el miedo, tengamos a mano la reflexión de Mahatma Ghandi que enfrentó y venció al imperio británico: “ Mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y nietos y decirles que fuimos derrotados. Pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que viven así porque no nos animamos a pelear .”

*Publicado en La Tecl@ Eñe, Diario Registrado