El presidente Javier Milei viajará a Chile este jueves, pero se confirmó hace momentos, que su par Gabriel Boric no lo recibirá. Las tensiones diplomáticas, el problema limítrofe generado por el gobierno en la colocación de paneles solares, y el destrato del argentino a los dirigentes que no comulgan con su versión de las ideas de la libertad, hacen que desde el país trasandino descarten una reunión bilateral.

En medio de la crisis económica, en un mes a puro aumento que golpean a la sociedad, Javier Milei viaja otra vez al exterior, pero al menos esta vez a un país sudamericano. El destino será la República de Chile, pero el presidente argentino no podrá cumplir el deseo de tener una reunión bilateral con Gabriel Boric.

El presidente fue invitado por sus exjefes y hoy socios, Eduardo y Hugo Eurnekian de Corporación América, para que sea parte de la celebración de GasAndes del primer Trillion Cubic Feet (TCF). El líder de La Libertad Avanza estará acompañado también por la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, en una gran demostración de que la casta política, y el gobierno de Alfredo Cornejo, es leal al gobierno pese al desastre económico.

Lo cierto es que los comentarios despectivos hacia presidentes que no coinciden con sus ideas no solo hacen quedar mal al país, sino que además deterioran lazos históricos con países de la región en particular. Así también lo hizo saber el presidente de Brasil, Lula da Silva, cuando evitó tener una reunión con el líder de La Libertad Avanza, y le exigió que le pidiera perdón a él y al pueblo de Brasil por sus dichos irrespetuosos.

A Gabriel Boric, también le sobran motivos para no querer recibir a Milei. Desde acusaciones de Patricia Bullrich de tener terroristas en su país, pasando por el escándalo limítrofe por los paneles colocados por el gobierno argentino en territorio chileno, o el nuevo equipamiento recibido por las fuerzas militares argentinas en un aparente proceso de rearme. Tampoco hay que olvidar que fue Milei el que dejó plantado a los presidentes del MERCOSUR en el último encuentro realizado en Paraguay. El posible encuentro de Javier Milei con José Antonio Kast, líder de ultraderecha y principal opositor, también habría generado malestar en el gobierno trasandino.

Durante su viaje, el presidente realizará un recorrido por varias "estaciones hidrocarburíferas" fronterizas. Mientras que en Santiago de Chile, presenciará el acto por los 40 años del Tratado de Paz y Amistad entre ambos países que se cumplen este 2024. Una amistad deteriorada a partir de la llegada de Milei al poder, que vive sus peores momentos en tiempos de democracia, y que la violencia manifiesta del libertario, termina erosionando las relaciones entre países hermanos.