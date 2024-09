Cuando se dio a conocer la imagen de una niña de diez años gaseada por la policía, el gobierno de Javier Milei difundió un video en el que se daba a entender que la había atacado una infiltrada.

La mentira duró poco, y hasta en el canal de La Nación + el periodista Eduardo Feinmann repudió efusivamente la mentira, obligando desesperadamente a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, a salir al aire, donde como siempre buscó restarle gravedad al hecho, pero el video muestra que la violencia hacia la menor fue intencionada.

En apenas 24 horas el presidente Milei mostró la peor parte de la política. Para lograr que le aprueben el veto al mísero aumento para los jubilados, negoció distintos puestos con diputados radicales para que rechacen la ley que ellos habían apoyado. Así Martín Arjol, Mariano Campero, Pablo Cervi, Luís Picat fueron cómplices de un mayor ajusta a los jubilados. El caso del entrerriano Pedro Galimberti, pinta de cuerpo entero la estrategia de Milei, quien a cambio de que dejara su banca para que la ocupe Nancy Ballejos del PRO le dio un lugar en la comisión técnica que administra la represa Salto Grande.

Cumplido el objetivo de negarle un mísero aumento a los adultos mayores con ayuda de la casta política, el gobierno de Milei a través de la policía de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich reprimió a todo aquel que estaba presente en las inmediaciones del Congreso, de manera feroz. Tal es así que se dieron a conocer imágenes de niños afectados por la represión. Frente a eso, la estrategia de la Casa Rosada fue dar a conocer un video falso en sus canales a fines como TN y La Nación +, donde se daba a entender que una niña de 10 años era dañada por una “infiltrada”.

Lo cierto es que, era tan burda la operación, que otro canal difundió las verdaderas imágenes que claramente identificaban a un policía apuntando la descarga del gas lacrimógeno a la cara de la menor que se encontraba en el piso, protegida por su madre. Frente a esta situación, Eduardo Feinmann mostró su rotunda indignación en la pantalla de La Nación +. El periodista remarcó “espero que el presidente de la República también eche a la ministra Patricia Bullrich, a la viceministra y también que vuele por los aires el señor vocero del ministerio”. A continuación, mostrando su total indignación remarcó “no nos van a usar para hacer una operación burda, asquerosa de fake news”.

El descargo de Feinmann ardió tanto como la lava, que enseguida se vio forzada a salir al aire la propia Patricia Bullrich. Durante el ida y vuelta con el periodista, como era de esperar, la ministra de Seguridad defendió el accionar de la policía, y cuando el periodista le indicó que al policía le estaban gritando los manifestantes que en el lugar del hecho había una nena, lo excusó tratando de ignorante a la sociedad alegando que “los policías están con los cascos y no escuchan”. Pero lo cierto es que siempre escuchan las órdenes cuando tienen que avanzar y reprimir a la sociedad.

Otro de los que tuvo que pedir disculpas al aire fue Jony Viale en TN. El hijo de Mauro se había subido a la moto a la hora de mostrar el video falso para defender al gobierno del presidente Milei, con quien se junta en la quinta de Olivos. Lo cierto es que develada la mentira, el periodista pidió un tibio perdón, pero se animó a exponer a los responsables del engaño. “El video a mí me lo manda el Jefe de la Policía Federal, Luís Rolle, yo personalmente consulto con la Secretaria de Seguridad, que se llama Alejandra Monteoliva y ella me dice totalmente confirmado, a la nena no le tiro la policía”, manifestó el periodista. Con este testimonio queda claro que el gobierno de Milei, aliado a lo más peligroso de la casta política, orquestó toda una operación para justificar la violencia sobre el pueblo que fue a reclamar en defensa de los jubilados.

Como consecuencia del escándalo, Bullrich ordenó una reunión con Luís Rolle para encontrar culpables de la mentira difundida. Lo cierto es que todavía está vigente el DNU 656/24 que le otorga 100.000 millones de pesos a la SIDE, y uno se podría preguntar que están haciendo con ese dinero. ¿O si en un contexto donde no hay plata para los adultos mayores, es conveniente semejante cifra para los servicios de inteligencia? Lo que está cada vez más claro, es que Milei está dispuesto a todo para mantener su autoritarismo en el poder, aunque eso signifique engañar a la población y ser violento con menores.