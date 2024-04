En línea con la gran mayoría de los artistas nacionales y representantes de la cultura, María Paz Ferreyra, más conocida como Miss Bolivia, cuestionó con dureza las políticas de Javier Milei.

La cantante, que defendió y destacó el rol de la cultura, crítico al gobierno libertario en una entrevista para Mitre Live. “Como país estamos atravesando un momento muy delicado, crítico y de mucha vulnerabilidad y por eso mismo siento que hay que aferrarse a ciertas columnas vertebrales necesarias para la sociedad y la humanidad, y una de esas columnas es la cultura”.

Además, se mostró preocupada por el accionar de Javier Milei “siento que está muy sobresaltado, exponiendo, con tonos amenazantes”.

Y agregó: “me da miedo, me da cringe, me da impresión. Me gustaría y deseo que pueda estar más tranquilo, con más foco, para poder estabilizarse y dedicarse a cumplir la función que tiene que cumplir”.