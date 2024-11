“Por ningún logro me felicitaron tanto como por esto”, soltó Dillom durante su visita a Gelatina, el popular streaming conducido por Pedro Rosemblat, al recordar el cruce viral que tuvo con un tuitero libertario arriba de un avión.

En la entrevista, Dillom contó que luego de lo que pasó con el usuario de X, "La Pistarini", le escribió "gente con la que no hablaba hace 20 años" para felicitarlo.

Al ser consultado sobre algún arrepentimiento sobre lo ocurrido, lanzó: "Me quede corto, pero estaba en un avión, mucho más no podía hacer".

"Yo dije que me 'andapallabobiizaron' con toda esta situación, pero bueno, no me quejo", agregó..